ÚZSVM již vyřešil více než 30 tisíc nemovitostí s nejasným vlastníkem

ÚZSVM také vyřešil případ nemovitosti zapsané na pana pocházejícího z okresu Plzeň -sever, kterého osud v minulém století zavedl nejprve do Argentiny a následně do New Yorku , kde pracoval ve špeditérské firmě, která mu doslova změnila život. Majitel firmy pan Angelo Rivas totiž neuměl psát, a tak za něj pan Václav podepisoval veškeré dokumenty a po jeho smrti převzal firmu i jeho jméno. Z pana Václava se rázem stal Angelo Rivas. Dvojí identitu pana Václava se naštěstí podařilo odhalit a díky tomu následně dohledat i dědice, kteří se nyní o pozemky na Plzeňsku starají.