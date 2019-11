Americké trhy vyčkávají u nových maxim

Akciové trhy v USA během včerejšího obchodování spíše vyčkávaly. Index S&P500 v posledních dnech “sedí“ na úrovni historických maxim a čeká na další impuls, který by měl přijít z výsledku vyjednávání obchodní dohody. Nové informace uvádějí, že k podpisu dohody dojde patrně až v prosinci, namísto plánované půlky listopadu. Čína by ráda zrušení cel aplikovaných v září a rovněž zrušení plánovaných nových cel na prosinec. Tyto otázky mohou ještě proces zkomplikovat.



Nedařilo se cenám ropy, které klesly o 1,5% kvůli vyššímu nárůstu amerických zásob o více než 6,5 mil. barelů, než se čekalo. Negativní byla i zpráva OPECu, který snížil odhad poptávky po své produkci v následujících 5ti letech důsledku očekávané slabší ekonomické situace a rostoucí produkci v jiných regionech, zejména USA, kde bude pokračující výrazný růst těžby břidlicové ropy tlačit na ceny směrem dolů.



Akcie Uberu (-3,9%) pokračovaly v poklesu, jež trvá již od konce léta. Mimo zveřejnění špatných hospodářských výsledků v úterý byl nyní hlavním faktorem vypršení lock up období pro akcie zaměstnanců a insiderů, kteří je nemohli doposud po květnovém IPO prodávat.



Dnes by měla výsledky reportovat firma Walt Disney, u které se čeká růst tržeb i zisku, sledované budou rovněž komentáře ohledně plánovaného spuštění stanice Disney+ vzhledem k rostoucí konkurenci významných firem ve streamovacích službách. Naposledy to byla společnost Apple a její TV+, do které investuje nemalé prostředky.

Jan Šafránek, analytik České spořitelny