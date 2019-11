Rozbřesk: Trhy čekají na razanci poselství českých centrálních bankéřů

Projednat poslední letošní prognózu a především rozhodnout o nastavení úrokových sazeb dnes čeká bankovní radu ČNB. Na zářijovém zasedání centrálních bankéřů se našly dva hlasy pro zvýšení sazeb a šéf centrální banky pak na tiskové konferenci připustil, že otázka zpřísnění měnové politiky se nejspíše vrátí na stůl i v listopadu. Vývoj v mezičase od posledního měnového sezení ČNB však ani nezmírnil vnější rizika a nejistoty (pouze opět odsunul brexit a naznačil možnost ukončení obchodních válek) a nepřinesl ani žádná povzbudivá čísla ze zahraničí, nemluvě o těch domácích. Když k tomu připočteme vývoj koruny, která výrazně snížila svůj odstup od stávající prognózy, tak důvodů k dalšímu zvýšení sazeb v čase, kdy velké centrální banky své sazby snižují, příliš mnoho nenajdeme. Samozřejmě je možné mluvit o (dočasně) vyšších inflačních tlacích nebo přetrvávajícím napětí na pracovním či realitním trhu, avšak je otázkou, nakolik jde o argumenty v tomto čase silné, a navíc ovlivnitelné ze strany centrální banky.





Ani várka nejnovějších čísel z tuzemské ekonomiky není zrovna optimisticky přesvědčivá. Výkon průmyslu v září v meziročním srovnání poklesl o 0,6 % a v plusu zůstalo jen několik málo oborů s výrobou dopravních prostředků a elektrických zařízení počínaje, farmacií a papírem konče. Zatímco dvě třetiny oborů v rámci zpracovatelského průmyslu byly (co do počtu, nikoliv podílu na výrobě) v tomto měsíci v mínusu. Nové zakázky sice skončily v plusu, avšak jde v první řadě o čísla neočištěná od výrobní inflace ani od vlivu vyššího počtu pracovních dnů, na což nelze při jejich případné „chvále“ zapomínat. Automobilový průmysl – jako nejvýznamnější část průmyslu si co do výroby i objednávek vede sice stále dobře, nicméně nelze zcela přehlédnout ani už avizované omezování výroby ve druhé největší tuzemské automobilce nebo pokles zaměstnanosti průmyslu ve třetím kvartále. Dvourychlostní průmysl , respektive dvourychlostní ekonomika je realitou, s níž bude při svém rozhodování muset počítat i ČNB . Vzhledem k tomu, že akutně ji nic k rychlému navyšování sazeb netlačí, mohla by i tentokrát své sazby ponechat beze změny. Koruna včera otestovala hranici 25,50 EUR/CZK a v průběhu odpoledne se zase vrátila těsně nad ní. Dnes bude koruna s napětím vyčkávat na rozhodnutí bankovní rady a na její výhled v podobě nové prognózy. Nepůjde totiž jen o to, zda ČNB sazby dnes změní, ale i o její vlastní očekávání dalšího vývoje. Prognózy v poslední době vyznívaly poměrně optimisticky, ať už jde o růst ekonomiky nebo posilování české měny. Takže se dnes ukáže, nakolik ČNB vlastně změní svůj názor na blízkou ekonomickou realitu či zda „jen“ neodsune prognózované trendy o něco málo více do budoucna. Takže celkově půjde nejenom o samotné rozhodnutí o sazbách, ale i o prognózu a tón s jakým ji guvernér nakonec představí. Americký dolar se dostává znovu do kurzu a testuje zpátky hranici 1,10 EUR USD . Pomáhá mu možná lehký nárůst napětí okolo obchodních válek - z jednání včera unikly informace, že podpis fáze jedna americko-čínské dohody může být nakonec odložen na prosinec. Dnes po ránu kosmeticky horší německý průmysl může euru ubrat trochu sil (překvapení ale i s revizemi není výrazné).Nad očekávání svižný růst amerických zásob surové ropy oslabil během včerejšího obchodování cenu severomořské ropy Brent , která klesla zpět pod úroveň 62 dolarů za barel . Nárůst zásob o téměř osm milionů barelů reflektuje jak propad na straně amerických exportů (v souvislosti se sankcemi uvalenými na čínskou rafinérskou společnost COSCO za obchodování s Íránem), tak nižší využití domácích rafinérských kapacit. Americká produkce naproti tomu zůstává beze změny na rekordní úrovni 12,6 mil. barelů denně, což v souvislosti s pokračujícím omezování těžby ze strany Saúdské Arábie a Ruska umocňuje pozici USA jako největšího globální producenta ropy