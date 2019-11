Akciové trhy bez větších změn (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Dnes rozhodne ČNB o nastavení úrokových sazeb. Změnu nečekáme.

Poslanecká sněmovna schválila včera vládní daňový balíček, který zahrnuje také zvýšení spotřební daně pro alkohol a tabák.

Futures na evropské akcie ukazují na mírný růst, v Americe jsou beze změny.

Je čtvrtek a ve Spojených státech budou zveřejněna pravidelná data z trhu práce. V Evropě byla ráno zveřejněna německá průmyslová výroba, která klesala víc, než se čekalo (září -0,6 %, oček. -0,4 %, předchozí +0,3 %).

Výsledková sezóna pokračuje v Evropě plným proudem. Výsledky zveřejní velké bankovní domy, dále např. Siemens, Engie nebo Lufthansa. V Americe to bude oděvní ikona Ralph Lauren, Walt Disney nebo EOG Resources.

Analytici SG zvýšili doporučení polské skupiny PGE na Koupit a také síti obchodů Marks&Spencer na Držet.

Obchodování na zámořských trzích

Obchodování v zámoří by se dalo charakterizovat jako růst, pokles a beze změny. Takový výsledek si mezi sebe rozdělily hlavní indexy. Široký index S&P 500 (0,07 %, 3 076,78 b.) přidal přes dva body a je jen lehce pod svým pondělním maximem. Akcie se zhruba v polovině seance propadly po informaci, že podpis částečné obchodní dohody mezi USA a Čínou, by se mohl odložit z listopadu na prosinec. Nicméně do konce obchodování dokázaly tento pokles zcela eliminovat.