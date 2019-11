ČNB sazby nezmění kvůli zhoršenému vnějšímu prostředí (Ranní zpráva z finančního trhu)

ČNB dnes s velkou pravděpodobností ponechá úrokové sazby beze změny i přesto, že její nová prognóza bude indikovat potřebu utaženější měnové politiky. Německý průmysl by dle nových dat měl v září klesat. Euroskupina bude diskutovat novou prognózu a kandidáta do rady guvernérů ECB.

Německý průmysl zůstane v útlumu

Od zveřejnění průmyslové výroby v Německu za září čeká trh i analytici SG další pokles. Pokud by výroba zopakovala včerejší překvapení vývoje objednávek, bylo by to jistě pozitivní zpráva. Ale na cyklický obrat je dle našich prognóz zatím brzy, ačkoliv rizika ve směru nižšího růstu ekonomik v poslední době zeslábla.

V eurozóně se sejdou ministři financí. Zde bude presentována nová prognóza s výhledem do roku 2021. A v kontextu nové prognózy se bude opět probírat návrh rozpočtu na rok 2020. Zajímavé může být jak se posunou odhady cyklických a strukturálních deficitů. Také se bude diskutovat o Isabel Schnabel, kandidátce do ECB za odstoupivší Sabine Lautenschlager.

Data z Evropy lehce nad očekáváním

Včera zveřejněná data v eurozóně potěšila. V Německu potěšil vyšší nárůst průmyslových objednávek a mírná revize PMI indexu nahoru. PMI index byl mírně revidován vzhůru i pro celou eurozónu. Současná výše kompozitního PMI je dle analytiků SG konsistentní s růstem HDP eurozóny ve čtvrtém čtvrtletí o 0,1 % q/q.

MMF ve svém výhledu varoval Evropu. Zvýšená rizika dle Fondu přináší nutnost implementace záložních plánů. A tím by mohla být „synchronizovaná fiskální akce“. Finanční trhy krom toho hltají jakoukoliv zprávu o chystané obchodní dohodě USA – Čína. Včerejší zprávy pocházející z Bílého domu by mohlo dojít k odkladu podpisu z listopadu na prosinec. Akciový trh reagoval poklesem.

ČNB ponechá sazby beze změny

Hlavní událostí na domácím trhu bude dnes zasedání ČNB. Ačkoliv nová prognóza bude pravděpodobně stále indikovat potřebu utaženější měnové politiky, změnu úrokových sazeb nečekáme. Klíčovým prvkem v nové prognóze bude zhoršení výhledu vnějšího prostředí, které odradí většinu členů od zvyšování sazeb navzdory domácím inflačním tlakům.

Maloobchodní tržby v ČR by za září měly vykázat solidní tempo meziročního růst kolem 7 %, k čemuž ovšem přispěla i meziroční výhoda v podobě dvou pracovních dnů navíc.

Data za září v ČR pozitivně překvapila

Včera zveřejněná data z ekonomiky ČR sice mírně pozitivně překvapila v tom smyslu, že slabost českého průmyslu byla v září menší, než se čekalo a obchodní bilance dosáhla ve stejném měsíci přebytku nad odhady. Pro bližší informace viz náš včerejší komentář http://bit.ly/33pJ4s7.

Poslanecká sněmovna ČR včera schválila daňový balíček. S tímto balíčkem, který mimo jiné na začátku roku zvýší spotřební daň a tím i inflaci k 3 % počítá i naše prognóza.