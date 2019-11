Duy: Současná situace je receptem na dlouhé období stabilních sazeb

Fed po většinu letošního roku zápasil s nejistotou, která doléhá na americkou ekonomiku. Při svém posledním zasedání ale „vyhlásil vítězství“. Stalo se tak podle známého ekonoma specializujícího se právě na americkou monetární politiku Tima Duye. Šéf americké centrální banky Jerome Powell se totiž nyní domnívá, že cyklus snižování sazeb skončil a očekává, že nastane „dlouhá pauza“, kdy nebude třeba ani dalšího poklesu sazeb ani jejich zvyšování.



Duy tvrdí, že významným signálem je upuštění od dříve používané fráze o tom, že „Fed bude dál jednat v souladu s tím, aby pokračovala ekonomická expanze“. Toto vyjádření podle ekonoma dříve signalizovalo, že další snižování sazeb je relativně pravděpodobné. To, že nyní tato fráze nezazněla, je pak známkou, že další pokles sazeb zvažován není.





Powell pak podle ekonoma dal jasně najevo, že podle Fedu „nastal konec této fáze cyklu“. Uvedl totiž, že současné nastavení politiky je pravděpodobně odpovídající a změní se to pouze v případě, že nové informace nebudou odpovídat současnému výhledu centrální banky. Duy tvrdí, že jde o dost jasný signál, že pokud se nezmění současný ekonomický vývoj, další snížení sazeb nebude na pořadu dne. Podle jeho názoru by se to změnilo zejména v případě, že by nastal výrazný negativní tlak na zaměstnanost Fed nyní výrazné odchýlení od jeho současných očekávání nevidí a tudíž ani to, že dojde k dalšímu poklesu sazeb. To ale není tak jestřábí postoj, jak by se mohlo zdát. Fed totiž také nehovoří o tom, že by v dohledné budoucnosti sazby zvedal,“ míní Duy. Podle Powella k růstu sazeb nedojde do chvíle, kdy by došlo k soustavnému a znatelnému pohybu inflace směrem nahoru. A s ničím takovým současné projekce Fedu nepočítají.Současná situace je tak podle Duye „receptem na delší období stabilních sazeb“. Není ale zase tak těžké si představit, že projekce Fedu budou muset být s ohledem na reálný vývoj v ekonomice pozměněny. Ekonom v této souvislosti poukazuje zejména na vývoj regionálních PMI výrobního sektoru, které naznačují, že cyklus se již odráží od svého dna.„Pokud data zůstanou konzistentní s růstem pohybujícím se kolem 2 %, Fed sazby snižovat nebude. A jestliže budou data v souladu s inflací na 2 % či dokonce pod nimi, Fed nebude mít ani tendenci sazby zvyšovat. Celková pauza v pohybu sazeb tím či oním směrem se tak zdá být tím nejlepším odhadem vývoje do konce roku. Po poměrně hektickém roce si Powell a jeho kolegové dávají oddych,“ uzavírá Duy.Zdroj: Tim Duys Fed Watch