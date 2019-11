Zvýšení rodičovského příspěvku: Poslanci po hádkách schválili daňový balíček i vyšší rodičovskou. RP bude od příštího roku o 80000Kč vyšší.

Kolem půl sedmé večer začali poslanci řešit pozměňovací návrhy ke zvýšení rodičovského příspěvku. Mimo jiné neschválili to, aby vyšší rodičák dostaly všechny rodiny, tedy i ty, které už příspěvek dobraly, ale doma mají děti mladší čtyř let. Zvýšení rodičáku o 80 tisíc má z rozpočtu ubrat přes osm miliard korun.

Poslanecká sněmovna ve středu po 17. hodině po dlouhých hádkách schválila vládní daňový balíček, který mimo jiné počítá s vyšším zdaněním tabáku, alkoholu a hazardu. Nyní se zákonodárci věnují zvýšení rodičovského příspěvku.

18:40 Sněmovna schválila zvýšení rodičovského příspěvku o 80 tisíc korun. Pro bylo všech 176 přítomných poslanců.

18:30 Poslanci hlasují o pozměňovacích návrzích vztahujících se k navýšení rodičovského příspěvku. Odmítli, aby na vyšší rodičák měly nárok všechny rodiny bez výjimky.

17:45 Poslanci diskutují o zvýšení rodičovského příspěvku. Část z nich chce, aby vyšší rodičák dostaly všechny rodiny, ne jen část.

17:30 Sněmovna schválila vládní daňový balíček, dotkne se mimo jiné tabáku, alkoholu a hazardu.

17:00 Poslanci si schválili, že budou dnes jednat až do 19 hodin a jako první přijde na řadu vládní daňový balíček, následovaný zvýšením rodičovského příspěvku. Nakonec si poslanci odhlasovali i to, že mohou jednat i po deváté hodině večer. To už by se ale měli věnovat jiným návrhům zákonů.

16:45 Slovní přestřelka mezi opozicí a koalicí nebere konce, poslanci se stále ani nedostali k tomu, o čem vlastně mají na odpoledním jednání hlasovat.

16:00 Místo hlasování se poslanci opět pouze hádají, u řečnického pultíku se střídají vládní a opoziční poslanci a navzájem si spílají.

15:30 Jednání Sněmovny pokračuje, šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura navrhl, aby se poslanci přednostně zabývali zvýšením rodičovského příspěvku. Hnutí ANO vzápětí požádalo o čtvrthodinovou přestávku na poradu poslaneckého klubu. Piráti následně navrhli, aby mohla dnes Sněmovna jednat i po 19., respektive 21. hodině.

14:13 Hlasováním byl přijat návrh pokračovat ve schůzi ještě dnes, a to v 15.30.

14:05 Politici se dohadují o oprávněnosti ukončení schůze a o tom, kdy se tedy má hlasovat. "Nemáte kapku velkorysosti," prohlásil k nespokojenému davu Stanjura, pro kterého přesunutí hlasování na pátek nepředstavuje problém. Jeho prohlášení vyvolalo v sále posměch.

14:03 Již po přerušení schůze Miroslav Kalousek hovoří dál. Rozčílilo ho rozhodnutí o ukončení schůze, které v souladu s jednacím řádem učinil řídící schůze Petr Fiala. Rozlobilo ho, že odsunutí hlasování z dnešní schůze na páteční by mohlo ovlivnit zásadní rozhodování o rodičovském příspěvku. Vyvolalo to v sále pobouření, bučení a dupání.

14:00 Je 14 hodin. V souladu s jednacím řádem je přerušeno nejen vystoupení Miroslava Kalouska, ale i 36. schůze Poslanecké sněmovny. Další jednání budou pokračovat zřejmě dle plánu v pátek od 9:00. Páteční schůze však měla začít jednáním o rodičovském příspěvku, hlasování o daňovém balíčku by mělo následovat až po ní.



13:50 Zbývá deset minut do oficiálního ukončení schůze. Stále hovoří Miroslav Kalousek, do hloubky analyzuje problematiku hazardních her a gamblerství, hovoří o tom, jak závislosti na hrách ekonomicky zatěžují společnost.

13:36 Na závěr svého proslovu Stanjura prohlásil, že poslanci ODS nebudou o daňovém balíčku vůbec hlasovat. Od řečnického pultíku ho vyprovodil vlažný potlesk. Slovo převzal Miroslav Kalousek. "Náš poslanecký klub vládní návrh zákona nepodpoří," prohlásil bez okolků. Výsledky hlasování jsou pro ně nepřijatelné. Kalousek sám kritizoval zejména nové návrhy zdanění loterijních her. "Svým rozhodnutím tvrdíte, že Sportka je stejně nebezpečná jako hrací automaty, které prokazatelně způsobují závislost," upozorňuje na absurdní rozhodnutí hlasujících.

13:35 "Děláte vše pro to, aby rodičovský příspěvek schválen nebyl," zlobí se Stanjura na ty, kteří mají podíl na prodlužování schůzí i dnešního hlasování. Sám ale mluví již půl hodiny, stále ještě nedošlo k samotnému hlasování o daňovém balíčku jako celku. Sněmovna může přitom hlasovat pouze do 14. hodiny.

13:30 "Dneškem příběh o nezvyšování daní hnutím ANO končí!" opřel se Stanjura nejen do ministryně financí Aleny Schillerové (ANO). Jako rukojmí si podle něj vláda bere hlavně mladé rodiny a nízkopříjmové skupiny.

13:20 Stanjura se ve svém komentáři s neskrývanou lítostí vrací k jednotlivým odhlasovaným a neodhlasovaným návrhům. "Doufal jsem, že občanům necháme více peněz, aby si sami rozhodli, na co je použijí. Místo toho jim je sebereme v daních a stát sám bude rozhodovat o tom, co je pro lidi dobré," konstatuje s ironií. Mrzí ho, že neprošla jak daň z nabytí nemovitosti, tak odpočet na poplatníka nebo snížení zdanění za jazykové vzdělávání a nebylo přijato zrušení superhrubé mzdy.

13:05 Jednání pokračuje. Poslanci se rozhodli, že dnes chtějí návrhy pozměňovacích návrhů dořešit. Stanjura neopomenul znovu připomenout, že k jednání o daňovém balíčku dochází jen za cenu porušení zákona, neboť se v rámci rozprav nedostal prostor pro všechny přihlášené.

12:43 Hlasováním prošly všechny pozměňovací návrhy. Nyní si poslanci vzali dvacetiminutovou pauzu, po ní se bude hlasovat o zákonu jako celku.

12:40 Zdanění loterií se zvýší z 23 % na 35 %.

12:38 Hlasováním nebylo přijato zrušení daně z nabytí nemovité věci, sazba daně bude i nadále čtyřprocentní.

12:20 Zvýšit by se měl poplatek za vklad do katastru. Poslanci odhlasovali změnu z jednoho tisíce na dva.

12:15 Mezi návrhy na změny zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů byl hlasováním přijat návrh zákona o zachování osvobození plynu pro domovní kotelny od zdanění.

12:10 Druhým balíčkem je balíček návrhů změn zákona o spotřebních daních. Odhlasován je návrh pro zvýšení limitu na osvobození piva vyrobeného v domácnosti od spotřební daně až do limitu dvou tisíc litrů namísto dosavadních dvou set. Návrh byl přijat a mezi poslanci vyvolal veselí.

11:52: Hlasováním neprošel návrh, že by zdanění pojišťoven bylo vyňato životní pojištění. Zůstane i zanění rezerv pojišťoven.

11:48: Začíná hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Jako vůbec první byl přijat návrh upravující zdanění výher z hazardních her a účtenkovky. Zdanění by měly podléhat výhry nad jeden milion korun. Byl jediným přijatým návrhem z první skupiny návrhů.

11:45 Rozhoduje se o hlasovací proceduře. Pro je 187, proti nikdo, lze podle ní nadále postupovat.

11:39 Zpravodaj nechává hlasovat ve čtyřech krocích o návrzích na drobné úpravy v pozměňovacích návrzích. Ani jedna z navržených změn nebyla hlasováním přijata. K projednání se tedy dostává původní navržená procedura.

11:08 Předkládá se návrh hlasovací procedury. Změny jsou rozděleny do několika skupin, o kterých by se hlasovalo postupně. Zbyněk Stanjura má poznámku k jejich pořadí, navrhuje jiný harmonogram hlasování. Připomíná dlouhý výčet všech pozměňovacích návrhů, o kterých se bude hlasovat. Je jich 51, v deseti kategoriích.

11:07 Hlasuje se o návrhu na opakování druhého čtení, pro je 82, proti 101. Návrh byl zamítnut.

11:05: Hlasuje se k procedurálním návrhům. Padl návrh Marka Výborného na přerušení na třicet minut a na schůzku předsedů klubů. Hlasuje se, pro je 76, proti 89, je zamítnut. Druhý návrh Dominika Feriho o přerušení a posunutí další schůze až na 25. listopadu je rovněž prohlasován, pro je 79, proti 100, návrh je zamítnut. Návrh na ukončení rozpravy je třetím, o kterém se hlasuje, pro je 103, proti 84. Vojtěch Filip vyhlašuje ukončení rozprav. Opoziční strany tento postup považují za nezákonný, zřejmě se kvůli němu obrátí na ústavní soud.

11:00 Utekla již hodina od okamžiku, kdy mělo začít hlasování, zatím se pouze střídají řečníci u pultíku. Marek Výborný (KDU-ČSL) navrhuje přerušení jednání. "Navrhuji, aby se sešli k rychlému jednání předsedové stran s ministryní Schillerovou. Jinak se k žádnému řešení podle něj nikdy nedostaneme," žádá.

10:55 S faktickou poznámkou vystupuje poslanec Dominik Feri (TOP 09), který navrhuje přesunout jednání až na 25. listopadu.

10:48 Slovo si opět bere Zbyněk Stanjura. "Tohle jen jen normální politický zápas mezi pravicí a levicí," konstatuje ke sporům. "Hájíme-li názory našich voličů, nemůžeme být směšní. Směšné je pouze, když tu někdo porušuje zákon," dodává na adresu Lubomíra Zaorálka a jeho výhrady, že dosavadní jednání, odsunující hlasování, je směšné.

10:40 Miroslav Kalousek vyčítá Zaorálkovi, že nemusí křičet. Ve svém dalším projevu se zaobírá myšlenkou, že rozpočet má umožňovat vládě právo vládnout.

10:30 Ministr kultury Lubomír Zaorálek živě a hlasitě kritizuje dosavadní průběh. "Mě už to tady ve sněmovně nebaví, nechci poslouchat další hodiny recitace. Tohle je něco, co shazuje naši důstojnost," poznamenal kriticky ke směšnému, hodiny a hodiny protahovanému jednání. Domnívá se, že veřejnost chce jediné: aby byl daňový balíček přijat. "Je tu většina a má šanci to prosadit, prohlašuje zoufale. Od pultíku odchází za potlesku. Přichází Václav Klaus ml. (Trikolóra), vyčítá mu zbytečnou emotivnost projevu, který se neobečel bez křiku.

10:17 K řečnickému pultíku se vrací rozhořčený Miroslav Kalousek (TOP 09). "Nechcete se trochu stydět," kárá řečníky, kteří vyčítají těm, kdo se přihlásili do rozprav, že se hlásí na poslední chvíli - v jejich očích v zájmu zdržování. Po něm si slovo bere Petr Fiala (ODS) a Zbyněk Stanjura (ODS), upozorňují na protiprávnost a protiústavnost jednání, která diskuze o daňovém balíčku provázejí. Vytýkají zejména, že nebylo umožněno vystoupit všem poslancům a že poslanci neměli dost času návrh zákona probrat. Předlohu Sněmovna získala až v červnu.

10:12 Jan Bartošek (KDU-ČSL) znovu vytýká, že koalice narušila jednací řád. Po něm si bere slovo Jan Chvojka (ČSSD), vytýká opozici, že o diskuzi a hlasování nestáli již v průběhu pátku a v úterý 5. listopadu, vytýká, že se hlasování záměrně a uměle odsouvá přihlašováním dalších jmen do rozprav.

10:11 Vojtěch Filip se ohrazuje a odvolává na právo veta, trvá k přistoupení k hlasování. Je ale přerušen dalšími řečníky.

10:05 Zaznívá stanovisko Pirátů. Jakub Michálek (ČPS) vystupuje rovněž proti ukončení rozprav. Je do nich přihlášeno ještě 25 poslanců.

10:02 Slovo si bere poslanec parlamentu Zbyněk Stanjura (ODS), zpochybňuje postup, který předestřel a navrhl Vojtěch Filip (KSČM), který schůzi řídít. Stanjura vznáší námitku proti postupu předsedajícího. Hlasuje se o námitce, pro je 83 hlasujících, proti 98, námitka zamítnuta.



10:00 Kalousek je přerušen. Dle usnesení má začít probíhat hlasování.

9:55 Kalousek navrhuje navrácení návrhu do druhého čtení.

9:35 Dnešní schůze začala již v devět hodin, šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek zatím pokračuje ve čtení směrnice o pojišťovnictví, kterými zaplnil již několik hodin schůzí v průběhu minulého týdne.