Smith: Ekonomický růst jako rozsudek smrti pro Zemi?

Pro některé intelektuály a ochránce životního prostředí je danou věcí, že ekonomický růst se musí zastavit, jinak vyčerpáme všechny přírodní zdroje a přijde kolaps. Například britský spisovatel George Monbiot tvrdí, že neomezený růst na planetě s omezenými zdroji musí vést ke katastrofě. Zelený růst je pak podle něj pouhou iluzí. Ovšem ekonom Noah Smith na stránkách Bloombergu tvrdí, že takový pohled je „jednoduše řečeno mylný“.



Podle Smithe máme dobré teoretické i praktické důvody věřit, že ekonomický růst se může odtrhnout od využívání přírodních zdrojů. A dokonce se to již stává realitou. Například v USA ekonomická aktivita stále roste, ale objem používaných energií stagnuje a spotřeba nerostných surovin dokonce klesá.





Smith dodává, že pokud klimatické změny učiní Zemi neobyvatelnou, pak nám ani klesající využívání přírodních zdrojů moc nepomůže. Poukazuje ale na práci Andrewa McAfeeho, který tvrdí, že až do sedmdesátých let byla mezi růstem ekonomiky a využíváním přírodních zdrojů pevná vazba. V posledních 50 letech ale přišly technologické změny a také vzrostl tlak na ochranu životního prostředí a výsledkem je změna podstaty ekonomického rozvoje. Lidé tak bohatnou, ale životního prostředí se to dotýká stále méně a méně.Podstatou oné změny je přechod z extenzivního na intenzivnější růst. Tedy růst, kdy je s menším množstvím zdrojů dosaženo větších výsledků. Příkladů může být řada, od rotace plodin zemědělství , která pomáhá obnovit úrodnou půdu, až po slábnoucí sílu plechu u hliníkových plechovek od nápojů.Pokud bude pokračovat příklon k intenzivnímu růstu, může podle Smithe svět dále růst a zároveň snižovat dopad růstu na životní prostředí. To ale automaticky neznamená, že „zeleného růstu“ skutečně dosáhneme. Planeta je podle ekonoma stále na neudržitelné dráze, a pokud to chceme změnit, je třeba „silného hnutí“, které donutí společnosti a spotřebitele po celém světě k posunu k ekonomice , která využívá zdroje efektivněji. Dosáhnout toho lze a „zkázopravci se mýlí“, když tvrdí, že ekologická udržitelnost nemůže jít ruku v ruce s ekonomickým růstem. Jen to musí být ten správný druh rozvoje.Zdroj: Bloomberg