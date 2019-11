MMF - ekonomika EU poroste letos jen o 1,4% = nejpomaleji od r. 2013

Pokud se naplní odhad pro tento rok, půjde o nejhorší výsledek od roku 2013.



Analytici MMF ve svém posledním výhledu očekávají zpomalení růstu EU v tomto roce na 1,4%, oproti 2,3% z loňska. V roce 2020 by růst měl lehce akcelerovat k 1,8%.Podle analytiků negativní vlivy snižují celkovou výkonnost Evropa stále přetrvávají a budou situaci nadále ovlivňovat i v blízké budoucnosti. To se týká především zpomalování hlavních asijských hráčů a poklesu evropského vývozu tímto směrem. Určitou berličkou je stále relativně silná poptávka z USA, ale i ta začíná pomalu slábnout.Výrazný vliv bude mít vývoj situace v automobilovém sektoru, který vykazuje známky vysoké saturace v asijských zemích, odklonu k elektromobilům a stále zvyšujícímu se tlaku na emise v rozvinutém světě. Hlavní negativní dopady ponesou v tomto ohledu pravděpodobně Německo a Slovensko.Podle MMF přetrvává relativně silná poptávka spotřebního sektoru s podporou relativně silného pracovního trhu. Problémy jsou zřejmé a narůstat dále budou v sektorech výroby a obchodu.Pro rozvinuté země EU MMF odhaduje letošní růst na 1,3% s akcelerací na 1,5% v příštím roce.Pro rozvíjejíc se země se odhady vesměs zlepšují v obecné rovině na +3,7% letos a +3,1% v roce příštím. Rusko by mělo růstu letos o 1,1% a akcelerovat směrem k 1,9% v roce příštím.Turecký růst by měl letos dosáhnout jen 0,2% a výrazněji akcelerovat směrem k 3% v roce 2020.