Bilance obchodní války USA vs. Čína - ztráty desítek miliard z obou stran. V procentech je více bita Amerika

Podle vyčíslení ekonomických dopadů obchodní pře mezi USA a Čínou je zřejmé, že zatím ztrácely na vzájemném sporu obě strany . Podle dostupných statistik a dat v dolarovém vyjádření propadl americký dovoz čínského zboží během 9 měsíců tohoto roku o cca 53 mld. USD . Americký vývoz do Číny se snížil ve stejném období o cca 14,5 mld. USD V procentuálním vyjádření je ale poměr opačný a americký export do Číny propadl o 15,5% oproti poklesu čínského exportu do USA o 13,5%.V některých konkrétních oblastech jsou ztráty mnohem výraznější. Od samotného začátku krize v roce 2017 až do současnosti například propadl americký vývoz oceli a dalších minerálních komodit o plných 65%. Americký vývoz lesních produktů se propadl o 39% a živočišný vývoz o 35%. Propad o 65% zaznamenal vývoz odpadu, o 38% se snížil vývoz uhlí , o 37% pak klesl pivovarský vývoz zemědělských produktů jako celku se snížil o 2 mld. USD vývoz dopravních prostředků se snížil o 5,8 mld. USD , což jde ovšem na vrub z velké části problémům dopravních letadel Boeing 737 Max Podle analytiků se může bilance mnoha sektorů celkem rychle vrátit do normálu v případě vzájemné dohody. Výrazným rizikem je ale změna chování čínských spotřebitelů a jejich odklon směrem k jiným dodavatelům.