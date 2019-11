17. listopadu, sv. Martin a Den veteránů, neboli klíče, přepůlený plášť, svatomartinská husa a květ vlčího máku.

Příští týden lemují v kalendáři dva zajímavé datumy, pondělí 11. listopadu a neděle 17. listopadu. V pondělí 11. listopadu si jednak připomínáme mezinárodně slavený významný den – Den válečných veteránů, ale je to také svátek sv. Martina, příslib zimy a sněhu, a čas svatomartinského posvícení s pečenou husou, mladým vínem a koláči. Meteorologové hovoří o letošním listopadu jako o poměrně srážkově i teplotně průměrném měsíci, sněhu se tedy nejspíše dočkáme pouze na některých horách.

Svatý Martin byl původně římský voják, který se později obrátil ke křesťanství. Známá je legenda, kdy ještě jako pohan v mrazivé noci u brány do Amiens potkal žebráka, ale neměl mu jak ulehčit jeho situaci. Přeťal tedy mečem svůj velký vojenský plášť na dvě poloviny a s žebrákem se rozdělil. Pak se mu ve snu zjevil Kristus oděný do poloviny jeho pláště, který řekl přihlížejícím andělům: „Tímto pláštěm mě oděl Martin, který je teprve na cestě ke křtu.“ A tak se i stalo. Martin opustil vojenskou službu, dal se pokřtít, byl vysvěcen a nakonec se stal knězem a dokonce i biskupem v Tours. Byl mnohými obdivován, ale také i nenáviděn, pro svůj skromný způsob života až nepřiměřený vysokému církevnímu postavení a pro důrazné šíření křesťanství.

Jako oblíbeným patron, kterému jsou zasvěceny kaple a kostely po celém křesťanském světě je uctíván napříč křesťanskými církvemi a bývá častým námětem výtvarných děl. Často je zobrazován na bílém koni ve vojenském, v plášti a se žebrákem, k jeho atributům jako světce patří husa, ale také meč, plášť a žebrák, rovněž biskupská mitra a berla, je ochráncem vojáků, jezdců a zbrojířů, ale také vinařů (a naopak abstinentů), cestujících, chudáků a žebráků, zajatců, podkovářů a koní, husí a domácích zvířat, úrody na polích.

Den válečných veteránů si připomínáme na památku všech, kdo se aktivně účastnili bojů. V roce 1918 bylo 11. listopadu podepsáno příměří na západní frontě mezi Spojenci a Německem a byla tak ukončena První světová válka, jako nejstrašnější válečný konflikt dosavadní historie. Symbolem Dne veteránů (ve Velké Británii Dne příměří) je květ vlčího máku, podle básně Na flanderských polích kanadského chirurga a básníka Johna McCrae, který sloužil na západní frontě.

V neděli 17. listopadu oslavíme státní svátek Den boje za svobodu a demokracii, tedy události roku 1939, kdy byli 17. listopadu popraveni studenti zatčení po protestních akcích následujících uzavření vysokých škol a pohřeb Jana Opletala, a roku 1989, začátek změny režimu a opuštění cesty budování socialismu.



Navíc letos si připomínáme výročí 30 let od tzv. Sametové revoluce. Tenkrát zaznělo, že bude třeba dalších 40 let, abychom vybředli z morálního marasmu předchozího období. Tak tedy 30 let již uplynulo, ale takové osobnosti s nezpochybnitelnou autoritou morální či politickou, jako v První republice snad se všemi svými chybami byli Čapek, Masaryk, Beneš, Peroutka, zatím z šedi naší současné reality vskutku neční. Koho za pár desítek let budeme s podobnou dikcí v Polistopadové éře hrdě uvádět, Václava Havla, Pavla Tigrida, Jiřího Stránského, Ludvíka Vaculíka… a koho ještě?