MMR vyhlásilo výzvy na podávání žádostí o podporu cestovního ruchu a na bezbariérové přístupy

„Národní program podpory cestovního ruchu v regionech je zaměřen na prodloužení turistické sezóny v regionech, zvýšení konkurenceschopnosti regionů a rozprostření turistů i mimo nejnavštěvovanější avšak atraktivní a zajímavá místa České republiky. Dále na zkvalitnění a rozvoj nové doprovodné infrastruktury, udržitelný cestovní ruch a zvýšení kvalit služeb a rozšíření nabídky destinací. V minulých letech jsme tak například díky tomuto programu podpořili Navigační systém města Buštěhradu či Obnovu vyhlídky na výletním místě,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.Programnabízí prostřednictvím tří dotačních titulů možnost získání dotace pro žadatele z řad obcí, podnikatelských subjektů, církví, neziskových organizací provozujících atraktivity cestovního ruchu a dalších. Výše dotace činí až 50 %, maximálně však 5 milionů korun z celkových uznatelných nákladů akcePovinnou součástí projektu je také propagace výstupu akce. Realizace a financování akce může být dokončeno až v prosinci 2021. MMR očekává nápadité a účelné projektové záměry s hospodárným rozpočtem zaměřené například na vybavenost turistických tras (odpočívadla, hygienická zázemí, naučné panely), vybavenost a úpravu lyžařských tras, realizaci navigačních a informačních systémů v destinacích nebo modernizaci doprovodné infrastruktury v kempech apod.„V těchto dnech mohou také obce podávat žádosti na odstraňování bariér v budovách s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů, včetně programu EUROKLÍČ, který pomáhá s řešením dostupnosti zázemí nejen pro zdravotně postižené, ale například i maminky či tatínky s malými dětmi,“ dodává ministryně Klára Dostálová.Cílem programuje zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras v obcích a městech. Ministerstvo se tak finančně podílí na budování ucelených bezbariérových tras měst a obcí.Žádosti o podporu z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech lze podávat na podatelnu ministerstva až do 5. února 2020, 12:00 hod. Více informací zde. Program Podpora pro odstraňování bariér v budovách pak v termínu od dnešního dne do 3. února 2020, do 12 hod. Více o programu zde.