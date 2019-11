Dnešní fundamenty a ropa z blízka

Důležité fundamenty pro dnešní den můžeme hledat až v odpoledních hodinách. Commercials jsou dle COT indexu vyhroceni na stranu long a ropu nakupují.

Dnešní fundamenty

Důležité fundamenty pro dnešní den můžeme hledat až v odpoledních hodinách.

V 16:00 přijdou do trhu důležitá data z Kanady, konkrétně se bude jednat o Ivey PMI za měsíc říjen. Blíže jsme se Ivey PMI věnovali v posledním videu-rozboru tohoto týdne.

V 16:30 budou zraky investorů upřeny na nová data od EIA, která zveřejní změnu týdenních zásob US ropy. Analytici předpokládají další mírný nárůst zásob, a to o 1.52M.

Týdenní změna zásob ropy je jedním z ukazatelů hospodářského růstu. Dokáže nastínit poptávku firem po ropě a ropných produktech, což odráží určitý náhled na zdraví ekonomiky a hospodářský růst.

WTI, Daily

Ropa WTI se aktuálně obchoduje na ceně kolem 57 dolarů za barel, což je v rámci dlouhodobé férové cenové oblasti její střed. Ropa se tedy nenachází na vyznačených krajních S/R úrovní, kde bychom mohli očekávat silné reakce.

Ropa WTI pohledem velkých hráčů

Commercials jsou dle COT indexu vyhroceni na stranu long a ropu nakupují.

Velcí spekulanti jsou v součtu svých držených kontraktů net long, tedy drží více kontraktů do longu než do shortu. Je však patrné, že se se svými pozicemi dostali do oblasti, kde obvykle začínají ropu opět ve větším nakupovat.

Poptávka po ropě evidentně klesá a nekopíruje její cenový vývoj na burze. Začíná se nám zde vytvářet divergence a ropa možná není tak silná, jak se zdá být.

Sezonalita je v danou dobu příznivější pro pokles ceny ropy. Zároveň se začínáme dostávat do oblasti zvýšené volatility.

Tento článek má pouze informativní a edukativní charakter. V žádném případě neslouží jako investiční či obchodní doporučení.