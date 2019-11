AČTO: Novelizovaná podoba českého zákona o významné tržní síle nereflektuje evropskou směrnici

Čeští nezávislí obchodníci musí v současné době řešit novelu zákona o významné tržní síle. V návaznosti na evropskou směrnici o nekalých obchodních praktikách by měla její novelizovaná podoba platit pro všechny účastníky trhu. Současná situace však napovídá, že novela směřuje pouze vůči odběratelům na konci potravinového řetězce. Návrh novely českého zákona o významné tržní síle, který má do sebe vtělit evropskou směrnici, neodráží skutečnost, že má zahrnovat boj proti nekalým praktikám v celém zemědělsko-potravinářském řetězci. To je zcela v rozporu s původním záměrem, který byl ze strany ministerstva zemědělství několikrát deklarován.

Návrh novely neřeší vztah mezi:

· odběratelem s významnou tržní silou a dodavatelem

· zemědělskou prvovýrobou a zpracovateli

· dodavateli s významnou tržní silou a ostatními dodavateli

V praxi to může znamenat, že potravinářský podnik s významnou tržní silou může prosadit u obchodníka své prioritní postavení na úkor ostatních dodavatelů a pokud obchodník připustí možnost dodávek od jiných dodavatelů, okamžitě zhorší své současné podmínky dodávek, anebo je vystaven hrozbě ze strany dodavatele.

Je nutné podotknout, že SOCR hájí výhradně pozici zahraničních obchodních řetězců a zcela sobecky nereflektuje potřeby menších nezávislých obchodníků. Nesouhlasíme se tím, že se snaží z novely vytlačit některá ustanovení jako je např. zákaz prodeje za podnákupní ceny. Tato praktika zásadně deformuje český trh a významně přispívá k likvidaci menších obchodníků. Řetězce tak mají stále možnost pokračovat ve válcování českého trhu a neřízené expanzi.

Jaké používají dodavatelé vůči obchodníkům nekalé obchodní praktiky?

· sjednání nebo uplatnění rozdílných smluvních podmínek pro prodej potravin nebo služeb, které s prodejem potravin souvisí a to při srovnatelném plnění a bez spravedlivého důvodu

· jednostranné provedení ve složení potraviny v již objednaných potravinách, v podílu jejích jednotlivých složek, v jejím objemu či hmotnosti, v účinku potravin, obalu či změny země původu

· podmiňování dodávek či spolupráce odběrem jiného než poptávaného zboží, o které odběratel nemá zájem nebo odběrem potravin, které dodavatel nemá, kde prodávat (nedostačující velikost prodejního prostoru)

Zdeněk Juračka, předseda Asociace českého tradičního obchodu