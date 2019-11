Zahraniční obchod má našlápnuto na další rekord (Komentář)

Českému zahraničnímu obchodu se daří velmi dobře, a to i navzdory horší ekonomické výkonnosti našeho největšího exportního partnera, Německa, i celkovému zpomalování globální poptávky. Bilance zahraničního obchodu vykázala v září přebytek na úrovni 25,1 miliardy korun. Překonala tak nejen tržní očekávání, ale i náš optimistický odhad, který počítal s 21 miliardami korun. Celkový výsledek vylepšila především bilance s motorovými vozidly, kde byl přebytek v meziročním srovnání o 7,3 miliard korun vyšší. Rostl především vývoz automobilů. Vyšší bylo i saldo ostatních dopravních prostředků, zároveň se zmenšil deficit bilance ropy a zemního plynu. Ani Česká republika však vůči zpomalování globální poptávky nebude imunní na věky. To již pocítila například nošovická automobilka Hyundai. Ta na nižší poptávku ze zahraničí reagovala snížením výrobního plánu o 2,8 % a zavedením několika nevýrobních dní v měsíci. Nelze vyloučit, že do budoucna postihne stejný osud i další české automobilky.

Za celý letošní rok má však český zahraniční obchod našlápnuto na dosažení dalšího rekordu. Od začátku roku jeho přebytek vyšplhal na 141 miliard korun. Výsledek 163 miliard z let 2016 a 2017 tedy není nedostižným cílem. Zároveň je ale třeba dodat, že k pozitivnímu výsledku přispívá nejen exportní výkonnost ekonomiky ale i klesající import. Ten je důsledkem slabší investiční aktivity.