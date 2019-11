Smíšené obchodování, S&P mírně ustoupil z maxim (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události



Výsledky hospodaření Monety překonaly očekávání, management zvýšil výhled.

Komerční banka zveřejnila čtvrtletní výsledky za Q3 19.

Dnes by měl Parlament ČR hlasovat o vládním daňovém balíčku, který by mimo jiné zvýšil spotřební daně pro alkohol a tabák.

Čekáme, že v Evropě by hlavní indexy mohly otevřít kolem včerejšího závěru.

Ve Spojených státech nebudou dnes zveřejněny podstatnější makro data. V Evropě byly oznámeny německé průmyslové objednávky, které byly lepší než očekávání, a které jsou důležité pro ČR.

Výsledková sezóna pokračuje v Americe čtvrtletním reportem společností Qualcomm, Marathon Oil nebo TripAdvisor. V Evropě oznámí investorům svá kvartální čísla Voestalpine, Wirecard, Société Générale a Adidas.

Analytici SG obnovili pokrývání titulu Albioma s doporučením Koupit.

Obchodování na zámořských trzích

Obchodování bylo v zámoří v úterý smíšené. Široký index S&P 500 (-0,12 %, 3 074,62 b.) lehce oslabil a ustoupil ze svých maxim, průmyslový Dow Jones (+0,11 %, 27 492,63 b.) i technologický NASDAQ (+0,02 %, 8 434,68 b.) mírně vzrostly. Nejhorší výkon předvedl realitní sektor následovaný sítovými odvětvími a zdravotnictvím.

V Asii se obchoduje bez jasného trendu. V Japonsku uzavřely indexy mírně v plusu, v Číně a Austrálii naopak lehce v záporu. Ostatní indexy byly prakticky beze změny.

MONETA Money Bank

Moneta zveřejnila výsledky hospodaření za Q3 19.

Výsledky banky byly na všech úrovních výsledovky lepší oproti konsensu trhu. Moneta opět překonala nárůstem svého úvěrového portfolia celý trh. Výrazně vyšší dynamiku zaznamenala i u růstu depozit, což bylo spojeno především s marketingovou kampaní na spořící účty, která se zároveň projevila na výrazném nárůstu nákladů na retailová depozita. Zisk před opravnými položkami dosáhl 1,483 mld. CZK, čímž překonal tržní očekávání o zhruba 5 %. Čistý zisk byl ve srovnání s konsensem dokonce o téměř 9 % vyšší, a to díky nižším oprávkám k finančním aktivům. Díky emisi podřízeného dluhu se zvýšila kapitálová přiměřenost na 18,1 %. Ve střednědobém horizontu chce management udržovat nadále svoji 1% kapitálovou rezervu. Od poloviny příštího roku bude kapitálový požadavek činit 14,9 %. Management si tak stanovil svůj cíl na úrovni 15,9 %.

Management vylepšil výhled pro letošní rok. Celkové provozní výnosy by měly dosáhnout minimální úrovně 10,4 mld. CZK (10,3 mld. CZK v předchozím výhledu), náklady na riziko 30 až 40 bb (45 až 55 bb) a čistý zisk by měl činit minimálně 4,0 mld. CZK (min. 3,7 mld. CZK). To je i nepatrně více, než s čím jsme počítali v naší nové prognóze, kde jsme očekávali čistý zisk na úrovni 3,95 mld. CZK.

Výsledky považujeme za příznivé. Očekáváme pozitivní reakci ceny akcií. Na konci listopadu se uskuteční valná hromada, kde se bude hlasovat o návrhu mezitímní dividendy ve výši 3,3 CZK na akcii a programu zpětného odkupu akcií.