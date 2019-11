Moneta po silném 3Q zvyšuje výhled ročního zisku a potvrzuje jej pro dividendu

Bankovní skupina Moneta Money Bank dosáhla ve třetím čtvrtletí roku čistého zisku 1,06 miliardy korun nad očekáváním trhů (969,3 mil. Kč dle konsensu Bloomberg) při kvartálním úrokovém výnosu těsně nad 2 miliardami korun. Silnější výsledky vedly banku ke zlepšení celoročního výhledu pro čistý zisk na 4 miliardy korun z dosavadního výhledu 3,8 mld. Kč. Moneta potvrdila výhled pro hrubou roční dividendu ve výši 6,65 Kč na akcii v letech 2019 až 2021.

Na úrovni prvních devíti měsíců roku 2019 Moneta vykázala čistý zisk ve výši 3,1 miliardy Kč, ziskovost očištěná o jednorázové vlivy se meziročně zvýšila o 13,3 %.

Provozní růst

Retailové úvěry bance za devět měsíců roku meziročně vzrostly o 22,3 %, dle komentáře banky „zejména díky skvělému růstu hypotečního portfolia o 45,4 % a stabilnímu růstu portfolia spotřebitelských úvěrů o 9,3 %“. „Významný meziroční růst v segmentu živnostníků a malých firem o 60,6 % je doprovázen stabilní pozicí v SME segmentu,“ uvedla banka.

Klientské vklady Monetě meziročně vzrostly o 21,5 %. „Zejména v retailu byl růst podpořen úspěšnou nabídkou spořicích účtů prostřednictvím digitálních kanálů (retailový segment vzrostl meziročně o 20,3 % a z toho počet nových spořicích účtů se meziročně zvýšil o 23,2 %, komerční segment vzrostl meziročně o 23,9 %),“ uvedla banka. Počet nově získaných klientů se meziročně zvýšil o 320 %, resp. o 27,7 tisíc, což banka vysvětluje zejména speciální nabídkou spořících účtů a silným růstem klientů mobilního bankovnictví meziročně o 37,7 %.

Objem kreditních karet a kontokorentů se meziročně bance snížil o 4,8 %.

Finanční výsledky, ziskovost

Konsolidovaný čistý zisk 3,1 miliardy Kč za devět měsíců roku 2019 představuje návratnost hmotného kapitálu ve výši 17,8 %. Celkové provozní výnosy se meziročně zvýšily o 4,1 %, a to zejména díky meziročnímu růstu čistých úrokových výnosů o 8,7 %, doprovázené solidním růstem čistých výnosů z poplatků a provizí o 7,2 %, uvádí banka.

Připomíná prodej historického portfolia úvěrů v selhání („NPL”) v nominální hodnotě 2,6 miliardy Kč, který přinesl zisk před zdaněním ve výši 331 milionů Kč.

„Meziroční růst provozních nákladů o 7,3 % byl způsoben především vyšším příspěvkem do Fondu pro řešení krize a také pokračujícími investicemi do IT infrastruktury a digitalizace skupiny Moneta vedoucími ke zvýšení odpisů a amortizace,“ vysvětluje banka na nákladové straně. „Nízké náklady na riziko na úrovni 27 bazických bodů jsou zejména podpořeny úspěšnými prodeji historického portfolia úvěrů v selhání a také pokračujícím příznivým makroekonomickým prostředím,“ uvádí dále.

Tabulka: konsolidovaný výkaz zisku a ztráty za období devíti měsíců končící 30. září 2019 (neauditovaný)





„Jsem velmi hrdý na naše zaměstnance, že se nám společně znovu podařilo doručit výsledky, které překročily naše závazky i cíle vůči našim akcionářům. Velmi důležitým ukazatelem skvělé kondice naší banky je stále se zlepšující běžná ziskovost, zatímco čistý zisk je i nadále ovlivněn prodeji historického portfolia úvěrů v selhání, které jsou již prakticky dokončeny. MONETA se tak nyní bude muset soustředit na svou strategii organického růstu a trvale udržitelné ziskovosti do budoucna. A naše aktuální výsledky ukazují, že jsme na správné cestě,“ komentoval výsledky Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva.

Výhled

Moneta dále zlepšila výhled celoročního hospodaření. Na úrovni čistého zisku počítá nově s úrovní rovno nebo větší 4 mld. Kč (v únoru to bylo rovno či více 3,7 mld. Kč, zlepšeno v srpnu na 3,8 mld. Kč). Na úrovni celkových provozních výnosů se výhled posunul z úrovně rovno či lepší než 10,3 mld. Kč na totéž pro 10,4 mld. Kč. Moneta potvrdila výhled pro hrubou roční dividendu ve výši 6,65 Kč na akcii v letech 2019 až 2021.

Tabulka: výhled Moneta Money Bank pro rok 2019: