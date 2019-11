Vládní daňový balíček čeká Den D. Schválí ho konečně poslanci? Dostanou se ke zvýšení rodičovského příspěvku?

Už několik týdnů se poslanci ve Sněmovně ostře dohadují o vládní daňový balíček a na něj navázané zvýšení rodičovského příspěvku. A nyní by o něm konečně měli hlasovat. V pátek to prosadila vládní koalice.

Daňový balíček

Když se v pátek poslanci už poněkolikáté zhádali o zvýšení daní a růst rodičovské o 80 tisíc a místo hlasování se jen debatovalo, navrhl šéf poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek pevný čas, kdy bude Sněmovna o vyšších daních na alkohol, tabák či hazard hlasovat.

A spolu se zbytkem koaličních poslanců a s podporou komunistů vládní zákonodárci prosadili, že se o daních bude hlasovat dnes v deset hodin dopoledne - bez ohledu na to, jestli budou chtít poslanci o návrhu dál debatovat.

Opozice se kvůli "useknutí" diskuze chce obrátit na Ústavní soud - ministr vnitra Jan Hamáček nicméně připomněl podobnou situaci při hlasování o elektronické evidenci tržeb (EET) v roce 2017, kdy vláda předčasné ukončení debaty před ÚS také ustála.

Kromě daňového balíčku by se měli poslanci vrátit k už zmiňované rodičovské a jejímu navýšení. Tady opozici vadí víc věcí - například to, že se nárůst netýká všech rodin nebo to, že vláda chce nejdřív schválit daňový balíček a až pak "rodičák", takže si podle kritiků bere rodiny jako rukojmí.

