150 tisíc až 300 tisíc korun: Lékařů je málo, Jihomoravský kraj láká do nemocnic mediky.

Chybějící lékaře by v Jihomoravském kraji mohli posílit studenti medicíny, kteří se v rámci stipendijního programu zaváží pracovat po skončení studia v krajských nemocnicích. Tam aktuálně schází desítky lékařů. 150 tisíc až 300 tisíc korun. To je částka, kterou chce Jihomoravský kraj nalákat mladé lékaře k tomu, aby pracovali v krajských nemocnicích. "Je to taková konkurenční výhoda, náborový příspěvek, nebo jakkoliv tomu můžeme říkat," vysvětluje jihomoravský radní pro zdravotnictví Milan Vojta. Návrh počítá s tím, že studenti posledního ročníku lékařské fakulty Masarykovy univerzity nastoupí do některé z devíti krajských nemocnic na stáž. Po vystudování pak budou v dané nemocnici pracovat. Univerzita návrh podporuje. V krajské nemocnici zůstane mladý lékař dva až tři roky, do získání atestací. "Může pracovat pouze pod dozorem staršího, zkušeného, atestovaného lékaře. Sám nemůže ordinovat léky, nemůže operovat," uklidňuje pacienty náměstek břeclavské nemocnice Ota Riebel. "Když absolvent končí školu, je to spojené i se stěhováním za prací a tak dál, takže ta finanční odměna je určitě příjemná do toho startu," oceňuje mladá lékařka Eva Klabusayová.

Ředitelé krajských nemocnic, kteří o této možnosti jednali, plán vítají. "Pomoci to určitě může, zejména k tomu, aby lékaři neodcházeli. Samozřejmě to neřeší nedostatek lékařů a zvlášť sester. To potřebuje celostátní řešení, třeba i lepší platové podmínky pro mladé lékaře a sestry," vypočítává Stanislav Fiala, ředitel Asociace českých a moravských nemocnic.

S nedostatkem lékařů se potýká i nemocnice v Břeclavi. Aktuálně jich chybí pět. Podobná situace je téměř ve všech krajských nemocnicích. Pokud orgány návrh schválí, plánuje kraj přijímat žádosti o stipendia od února.