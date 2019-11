10 otázek pro personalistu, které si připravte na pracovní pohovor

Na internetu najdete nespočet chytrých článků a rad nejen od absolventů, kteří si pohovorem prošli, ale i od samotných personalistů. Co však objevíte zřídka kdy, tak na co se máte naopak ptát zaměstnavatele právě vy. Přece jen si hodně lidí, kteří si hledají slušnou a dobře placenou práci ani neuvědomuje, že pracovní pohovor by neměl být jednostranný, ale mělo by jít o oboustranný přátelský dialog. Samozřejmě, že zpočátku je na řadě náborář ve firmě, kde se ucházíte o práci, avšak na samotný závěr debaty přichází vaše chvíle v podobě chytrých dotazů z vaší strany. Většinou je od vás personalista dokonce očekává, a tak vás na konci mluvení pobídne k jejich položení. Je tedy dobré se na to připravit a zazářit svým neotřelým vyptáváním…

Nepokazte si závěrečnou část pracovního pohovoru

Kolikrát si ani uchazeči o práci neuvědomují, že pokud zaměstnavateli na závěr pohovoru nepoloží žádnou otázku, může to vypadat, že o danou pozici nemají až tak velký zájem. A nezajímá je ani společnost, kde by měli pracovat. To je však velká chyba. Často se stává, že se celý pohovor vyvíjí velmi dobře a slibně, ale nakonec dáte nevědomky najevo svůj nezájem. I kdyby vám bylo všechno naprosto jasné, ptejte se! Počítejte s tím, že na konci pohovoru padne otázka: „Chcete se na oplátku na něco zeptat vy nás?“ Nenechte se proto rozhodit a mějte připravenou dobrou otázku, která vás zajímá. Nejhorší je, když s tím nepočítáte a v momente, kdy padne tento dotaz, tak zrudnete a začnete koktat, že vás zrovna nic nenapadá.

Editorka: Zuzana Klímová