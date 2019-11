Dillow: Brexit, nesmyslně přesná čísla a ignorování ekonomických principů

Britský Národní institut pro ekonomický a sociální výzkum NIESR tvrdí, že brexit provedený na základě nově uzavřené dohody s EU povede k poklesu britského hospodářství o 3,5 % ve srovnání se stavem, který panoval bez brexitu. Ekonom Chris Dillow tvrdí, že reakce médií a veřejnosti, která se na tuto a podobné analýzy dostavuje, ukazuje na malé porozumění ekonomie. Mimo jiné totiž veřejnost „věnuje příliš mnoho pozornosti číslům a hledá v nich falešnou přesnost a naopak se nevěnuje mechanismům, které jsou ve hře“.



NIESR poukazuje na to, že odchod ze společného evropského trhu bude znamenat existenci obchodních bariér. Ne těch klasických ve formě cel, ale těch méně viditelných ve formě různých národních standardů a nařízení. „Můžeme tvrdit, že tyto bariéry budou jen malé a zpočátku tomu tak skutečně bude, protože budeme v pozici, kdy vycházíme ze stejných standardů,“ píše Dillow. Dodává ale, že existuje řada důvodů, proč věřit, že s mezinárodním obchodem je také spojena produktivita.



„Více obchodu přináší specializaci práce a tím se zvyšuje efektivita. Otevřenější obchod také umožňuje expanzi exportním firmám a i to má pozitivní dopad na produktivitu, protože lidé se přesouvají právě do těchto společností. A v neposlední řadě má obchod pozitivní dopad na konkurenci a tudíž inovace a efektivitu,“ píše ekonom. A poukazuje i na to, že s růstem obchodu souvisí větší šíření informací. Například díky tomu, že manažeři cestují po celém světě a platí, že se „hodně naučíte jen tím, že chodíte a koukáte se kolem“.Tyto mechanismy jsou podle Dillowa klíčové a v dlouhém období se navzájem umocňují. Může tak dojít lehce k tomu, že i když budou obchodní bariéry malé, příjmy znatelně klesnou proto, že klesne produktivita. Zároveň je ale těžké měřit sílu popsaných mechanismů. Z „přirozeného experimentu, který nastal tím, že došlo k rozdělení Koreje, ale víme, že otevřenost vede k prosperitě“.Dillow pak poukazuje na to, že i kdyby se Velké Británii podařilo zvýšit obchod s Čínou a Japonskem o 10 %, nebude to kompenzovat ani 1% ztrátu obchodu s EU. Je přitom realističtější očekávat, že tato ztráta se bude pohybovat kolem 10 %. „Jak silná je vazba mezi obchodem a produktivitou? Jaká je pravděpodobnost, že uzavřeme nějakou smysluplnou obchodní dohodu? A je vůbec možné vést o těchto tématech nějakou inteligentní a racionální diskusi?“ ptá se na závěr ekonom.Zdroj: Stumbling and Mumling