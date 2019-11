Mírně optimistické zvěsti o dočasném smíru mezi USA a Čínou

Po krátké odmlce se začaly opět ozývat mírně optimistické zvěsti o dočasném obchodním smíru mezi Spojenými státy a Čínou. Čínská strana deklaruje ochotu zbavit dovozních cel část amerického zboží, primárně zemědělského charakteru, výměnou za podobné úlevy z americké strany. Ta by podle představ Číňanů měla odvolat cla na zboží ze země středu v celkové hodnotě 360 mld. dolarů. V případě nalezení dohody by k jejímu podpisu mohlo dojít v průběhu příštích týdnů. Podobných zpráv ovšem za poslední měsíce pamatujeme nepočítaně a dosud pokaždé se nakonec objevila jedna či více překážek, které vyhlídky na dohodu zmařily. Nynější situace ovšem přece jen může být jiná v tom, že obě ekonomické supervelmoci mezitím počaly lehce ztrácet dech a tím se jim může další eskalace konfliktu přestávat vyplácet. Prezident USA Trump zároveň na domácí půdě čelí hrozbě impeachmentu a před volbami, které se konají přesně za rok, by mu mohlo uklidnění situace přijít vhod. Ostatně i vůči Evropě, které Američané hrozili novými cly na dovoz automobilů, se zástupci současné administrativy vyjadřují znatelně smířlivěji, než tomu bylo v nedávné minulosti. Zaznívají hlasy o tom, že uvažovaná cla nakonec přece jen nemusí být zapotřebí a mohlo by se najít kompromisní řešení. V každém případě vzhledem k pověsti, které se těší Donald Trump jako ekonomický diplomat, je jasné, že s jistotou zatím nelze říci prakticky nic a situace se může kdykoliv opět otočit naruby.





Autor: Vít Hradil, analytik





Editor: Luboš Růžička, analytik







Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.