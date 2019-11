Bartoš: Andrej Babiš by neměl hostit ani se účastnit jednání evropských státníků, ze kterých může profitovat holding Agrofert

„Předseda vlády Andrej Babiš je dle celé řady důkazů ve střetu zájmů a měl by mít proto povinnost se zdržet jednání, ze kterého by mohl mít přímý prospěch prostřednictvím koncernu Agrofert,” uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Český premiér byl před několika dny v prestižním deníku The New York Times popsán jako oligarcha, který je největším příjemcem zemědělských dotací v ČR. Přesto právě dnes Andrej Babiš hostí summit 10 premiérů členských zemí EU, na kterém se mimo jiné projednává finanční rámec unie na léta 2021-2027, jehož hlavní část tvoří zemědělská dotační politika. Děje se tak v situaci, kdy Evropská komise dokončuje finální auditní zprávu o střetu zájmů Andreje Babiše a Soudní dvůr Evropské unie se zabývá střetem zájmů členů vlády s ohledem na jejich účast na Evropské radě při jednání o zemědělské dotační politice.

„Je nutné, aby Andrej Babiš prosazoval zájmy České republiky a nikoliv zájmy koncernu Agrofert. Bylo by více než žádoucí, aby Andreji Babišovi bylo znemožněno účastnit se jednání Evropské rady, neboť by se tak podílel na vytváření zemědělské dotační politiky, ze které by sám měl prostřednictvím Agrofertu prospěch. Za těchto okolností skutečně není na místě, aby Andrej Babiš byl dokonce pořadatelem jednání o finančním rámci EU,” komentuje situaci Bartoš.

Plný název akce je summit skupiny Přátel koheze a mezi pozvanými státy jsou zejména čistí příjemci dotací z EU, například Maďarsko, Bulharsko, Slovensko, Česko a další. Právě na tyto státy upozornili analytici deníku The New York Times, kteří popsali, že v těchto zemích funguje "záměrně neprůhledný dotační systém deformovaný korupcí, který podkopává environmentální cíle Evropské unie".

„Přijde mi absurdní, že v situaci, kdy Evropská komise přistupuje ke střetu zájmů českého premiéra se vší vážností a finalizuje auditní zprávy, premiér pořádá na Pražském hradě mimojiné diskusi o nastavení toku zemědělských dotací do jednotlivých států EU, včetně České republiky. Není tajemství, že evropské dotace holdingu Agrofert v roce 2018 představovali hodnotu téměř dvě miliardy korun. Vzhledem k tomu, že je Andrej Babiš beneficientem Agrofertu, neznám dokonalejší příklad střetu zájmů,” varuje Bartoš. Piráti chtějí, aby se prosazovala spravedlivá dotační politika podporující malé a střední podniky a inovační projekty, která umožňuje snížení rozdílů mezi regiony. „S veřejnými prostředky je nutné nakládat hospodárně a efektivně. Mocenské nastavování dotací je zcela neakceptovatelné,” uzavírá předseda Pirátů Bartoš.





