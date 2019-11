Geotermální akcie a vznik jednoho velkého odvětví, v němž by Evropa mohla nabrat na síle

V sérii zaměřené na společnosti ze sektoru obnovitelných energií budeme dnes pokračovat odklonem od slunce směrem ke geotermální energii. Scott Levine na stránkách Fool.com tvrdí, že nyní stojí za pozornost akcie tří společností z obnovitelného segmentu - First Solar (byla předmětem našeho zájmu minulý týden), Ormat Technologies a TPI Composites. Právě Ormat Technologies se věnuje geotermálním zdrojům a s tím souvisejícím činnostem.



Ormat Technologies má nyní kapacity ve výši 917 MW a podle managementu by již brzy měla přesáhnout 1 GW. Scott Levine ale zmiňuje i aktivity v oblasti skladování elektrické energie. Zmiňuje v této souvislosti novou analýzu od Wood Mackenzie Power, podle které bude v této oblasti docházet k prudkému rozvoji: Wood Mackenzie Power tvrdí, že v roce 2024 bude největším trhem se skladováním elektrické energie stále ten americký, v těsném závěsu za ním se bude nacházet Čína. V USA bude k růstu přidávat jak skladování u obytných domů, tak rozsáhlé projekty utilit spojené se solárními elektrárnami. V USA bylo v roce 2018 přidáno 311 MW skladovacích kapacit, v Číně asi 300 MW (což představuje 40 % meziroční růst). Čína by přitom měla stavět i na své jednoznačné dominanci ve výrobě baterií pro elektromobily (viz závěr). Prudký je rozvoj i v Koreji, Austrálie se specializuje na rezidenční systémy panelů a baterií.



Ormat Technologies má nyní kapitalizaci ve výši 3,9 miliard dolarů , za poslední rok se zvýšila o 45 %. V následujícím grafu je vyznačen vývoj volného toku hotovosti firmy (to, co zbude po investicích), který by takovou kapitalizaci ospravedlňoval. Jde samozřejmě o jeden z mnoha scénářů, tento má první tři roky za základ konsenzus z Business Insider, pak musí toto cash flow růst o 15 % ročně a ke konci období růst klesne na 3,5 %:Podle očekávání odražených v současné kapitalizaci se tedy u této společnosti čeká poměrně znatelný růst. Scott Levine poukazuje na to, že mezi lety 2014 – 2018 dokázala firma zvyšovat své tržby a EBITDA asi o 7,5 % ročně. Výše uvedené naznačuje, že laťka je dlouhodobě nastavena znatelně výše – asi na dvojnásobek. Může to souviset právě s projekcemi souvisejícími se skladováním elektrické energie . Zajímavé ale v této souvislosti je, že Morningstar má cílovou cenu nastavenu na zhruba poloviční hodnotu, než je současná cena na trhu.Investor případně sám posoudí, zda je doporučení Scotta Levina relevantní. Každopádně ale vidíme další známku, že se rodí jedno velké odvětví, které v budoucnu může značně změnit to, jak využíváme elektrickou energii . A dojít by mohlo i k celkem významnému regionálním posunu:Podle projekcí Woodmac se kapacity ve výrobě baterií v Číně do roku 2026 zvednou 2,5 krát. Zajímavé pak je, že Evropa (spolu s Blízkým východem a Afrikou – dohromady EMEA) by měla podle těchto projekcí začít nabírat na síle. V roce 2019 tu podle nich výrobní kapacity dosahují zhruba třetiny těch amerických (a ty zhruba čtvrtiny těch čínských). V roce 2026 by ale EMEA výrobní kapacity měly být ve srovnání s těmi americkými již asi trojnásobné. Konkrétně by měly dosahovat 228 GWh ročně, ty čínské pak 345 GWh ročně.