USA a Čína zvažují, že zruší cla, aby uzavřely část dohody

Spojené státy a Čína zvažují, že zruší některá cla, aby mohly uzavřít část projednávané obchodní dohody, označovanou jako její první fáze. Informují o tom s odkazem na zdroje obeznámené s rozhovory list The Wall Street Journal (WSJ) a agentura Reuters. Dohoda by mohla být uzavřena a podepsána ještě tento měsíc.



Podle agentury Reuters se předpokládá, že se USA vzdají plánu na zavedení cel na zboží dovážené z Číny včetně mobilních telefonů, přenosných počítačů a hraček za 156 miliard dolarů (3,6 bilionu Kč).





Peking ale podle jednoho zdroje agentury Reuters na Washington naléhá, aby zrušil také v září zavedená patnáctiprocentní cla na čínský dovoz v hodnotě 125 miliard dolarů . Čína by také ráda viděla odstranění dříve uvalených amerických 25procentních cel na zboží, jako jsou stroje, polovodiče nebo nábytek.Podle starších informací Financial Times Bílý dům zvažuje, že odstraní 1. září zavedená cla na některé čínské oblečení, ploché televizní obrazovky, chytré reproduktory a sluchátka Bluetooth za 111 miliard dolarů . Opatření kritizovali maloobchodníci a výrobci oděvů.Také Čína podle jednoho ze zdrojů listu WSJ také přehodnotí některá cla uvalená na americké zboží.Washington se pomocí cel snaží Peking přímět ke změně obchodní politiky a ke snížení čínského přebytku v obchodování s USA. Obchodní válka má negativní dopad na světovou ekonomiku a na finančních trzích vyvolává obavy z globální hospodářské recese.První fázi dohody měli podle původního plánu podepsat prezidenti obou zemí na setkání lídrů jihovýchodní Asie sdružených ve společenství ASEAN v Chile. Pořadatelská země ale summit kvůli domácím nepokojům zrušila a od té doby se hledá jiné místo."Jakmile bude smlouva hotová, najít místo, kde ji podepíšeme, už bude hračka," řekl v neděli americký prezident Donald Trump . "Bude to někde v USA," dodal.