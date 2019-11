MONETA Money Bank (Koupit, 12m cíl = 97 CZK) - Výrazný propad v čistém zisku (Odhady výsledků)

Den zveřejnění: středa, 6. listopadu 2019

Očekávané výsledky hospodaření: Očekáváme, že Moneta opět růstem ve své úvěrové aktivitě zejména v retailovém segmentu výrazně předčila trh. Zde počítáme za Q3 19 s nárůstem úvěrů o 20,9 % meziročně, zatímco v předchozím čtvrtletí to bylo 21,8 %. V korporátním sektoru předpokládáme růst o 3,5 %. Postupné zvyšování úrokových sazeb ze strany ČNB se pozitivně promítá do rostoucího čistého úrokového výnosu (+7,7 %). Vzhledem k robustnímu nárůstu objemu zajištěných úvěrů neznamená vyšší čistý úrokový výnos automaticky i vyšší čistou úrokovou marži. Za Q3 19 ji očekáváme na úrovni 3,8 % (4,1 % před rokem a 3,9 % ve Q2 19). U čistého výnosu z poplatků a provizí očekáváme růst o 2,9 %. Celkové provozní výnosy ale klesnou (-5,9 %), když vloni Moneta zaúčtovala mimořádný příjem v položce „Ostatní provozní výnosy“ v souvislosti s prodejem nevýkonných úvěrů ve výši zhruba 300 mil. CZK. Provozní náklady čekáme o 6,2 % vyšší než vloni, a to kvůli odpisům dlouhodobého majetku a personálním i administrativním nákladům. Čistý zisk by měl meziročně klesnout o 20 % kvůli jak nižšímu zisku před zahrnutím opravných položek k úvěrům, tak i meziročně vyšším čistým oprávkám. Očekáváme i vyšší efektivní míru zdanění.

Srovnání s konsensem: Naše odhady jako celek nejsou výrazně odlišné od tržního konsensu.