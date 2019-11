USA oficiálně zahájily odstoupení od pařížské klimatické dohody

USA včera oficiálně zahájily proces odstoupení od pařížské klimatické dohody z roku 2015. Smlouvu, která vešla v platnost v listopadu 2016 mohou signatáři opustit až po 3 letech její platnosti. USA jsou první zemí, která od smlouvy odstupuje. Americký prezident tent krok přislíbil již krátce po svém uvedení do úřadu.Pařížská klimatická smlouva si kladla za cíl udržet na uzdě globální oteplování ve snaze regulovat negativní dopady klimatických změn. Signatáři se zavázaly podstatným způsobem snížit emise skleníkových plynů v čele s oxidem uhličitým.USA se původně ve smlouvě zavazovaly snížit své emise CO2 do roku 2025 o 26-28% oproti úrovním z roku 2005. EU hodlá do roku 2030 snížit tyto emise až o 40% oproti roku 1990.

Smlouva je podle Trumpa pro Američany neúnosně drahá. Mike Pompeo v prohlášení vysvětlil, že dohoda zatěžuje americkou ekonomiku.

"V mezinárodních diskusích o klimatu budeme i nadále nabízet realistický model - podpořen výsledky odborníků - které ukážou, že inovace a otevřené trhy vedou k větší prosperitě, méně emisím a bezpečnějším zdrojům energie," uvedl Pompeo prohlášení.