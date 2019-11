Dobrá nálada vzpruhou pro euro

Nálada globálních trhů je pozitivní. Evropské i americké akcie rostou, přičemž u druhých zmiňovaných padaly během včerejšího dne dokonce historické rekordy. V devizovém světe pak pozorujeme slábnoucí zájem o bezpečná aktiva, daří se naopak rizikovějším a procyklickým měnám. Hlavní fundament je jasný – naděje na dosažení, v tuto chvíli alespoň částečné, obchodní dohody mezi USA a Čínou.

Z nejnovějších informací kolem americko-čínských vztahů dobrou náladu podporuje například zpráva serveru Financial Times. Ten zmiňuje, že Spojené státy údajně zvažují celní výjimky na vybraný čínský dovoz v hodnotě 112 miliard dolarů. Pozitivní naladění je patrné i z prohlášení čínského prezidenta, který uvedl, že Čína má zájem dále snižovat cla a společně s tím i institucionální transakční náklady. Země rudého draka chce zároveň urychlit jednání s EU o investiční dohodě, stejně tak i dohodu o volném obchodě s Japonskem a Jižní Koreou.

K lepší náladě přispělo i poslední opatření čínské centrální banky, která se rozhodla snížit sazbu roční střednědobé zápůjční facility o pět bazických bodů. Dá se tak očekávat, že se hlavní úvěrová sazba - pravděpodobně půjde o roční tenor - zveřejňovaná měnovou autoritou k 20. dni každého měsíce dostane pod tlak poté, co v září zůstala beze změn (což se projevilo mírným nárůstem čínských tržních sazeb). Lehké utažení likviditních podmínek by mohlo tlačit i na další snížení povinných minimálních rezerv. Avšak vzhledem k o něco slabší poptávce po úvěrech je podle nás pravděpodobnější jejich prozatímní stabilita, alespoň do doby, než se snížení hlavní úvěrové sazby plně neprojeví v mezibankovních sazbách.

Risk-on prostředí se na devizových trzích projevuje sílícími procyklickými měnami – dnes ráno registruje zisky zejména trojice dolarů spadající do této oblasti, a to australský, novozélandský a kanadský. Prorizikově nakloněné prostředí svědčí i euru oproti americkému dolaru, který část trhu považuje za bezpečný přístav. K ziskům společné evropské měny přispívá i fakt, že je o ni zájem jakožto o primární financovací měnu, zejména pokud hovoříme o strategii carry trade. Zisky nakonec eviduje i čínská offshore měna, která se dnes ráno poprvé od září dostala krátce zpět pod hranici 7,00 USDCNH.

Zaměříme-li se na eurodolar, relativně stabilní objem otevřených eurových pozic ve spojení se slabším dolarovým prostředím nahrává společné měně k možným krátkodobým ziskům. Ty bychom pohledem technické analýzy mohli ohraničit nejbližší rezistencí na úrovni 1,1208 EURUSD. Na výraznější zpevnění bychom si v tuto chvíli ale nevsadili.

Dnes do pohybu sledovaného páru vstoupí zejména americká data, konkrétně index PMI a ISM sektoru služeb. Trh sice zejména u druhého očekává zlepšení, pokud by však nepřišlo, případně bylo jen velmi mírné, profitovalo by z toho zejména euro. Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1133 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,50 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1124 do 1,1168 EURUSD.*

Koruna má dnes ráno tendence se vracet k hranici 25,50 za euro. K jejímu proražení by bylo potřeba citelně lepší nálady projevující se na celém regionu střední a východní Evropy. Zítra by pak mohla zafungovat domácí data, zejména průmysl za září.

Hlavní událostí týdne ale bude čtvrteční zasedání ČNB. Ještě předtím lze očekávat lehkou úpravu korunových pozic spojenou s očekáváním ohledně (ne)posunutí sazeb. Krátkodobá implikovaná volatilita se sice nachází nad průměrem letošního roku, avšak hodnoty kolem 1,11 % považujeme za důkaz toho, že opční trh nečeká na domácí měně výraznější pohyby.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,51 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,47 až 25,55 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,79 až 22,93 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.