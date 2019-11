Na co si dnes dávat pozor - trh práce, PMI

Dnešní fundamenty

V 10:30 přijdou do trhu dvě důležité zprávy z Velké Británie. Jedná se o složené PMI z obou sektorů a o PMI ze sektoru služeb za měsíc říjen. Jak jeden, tak druhý ukazatel se momentálně nacházejí pod hodnotou 50, což značí kontrakci v sektoru. Na měnových párech s britskou librou lze očekávat zvýšenou volatilitu, a to i z důvodu, že investoři mohou nyní vnímat ekonomické ukazatele mnohem více, než před časem, kdy cenotvorbu na libře zajišťovaly zprávy ohledně Brexitu.

Ve 14:30 bude jak ve Spojených státech, tak v Kanadě zveřejněna obchodní bilance (export a import).

V 16:00 lze pro změnu očekávat zvýšenou volatilitu na měnových párech s americkým dolarem a na akciových indexech. Z US do trhu dorazí dva ostře sledované fundamenty, a to: PMI za nevýrobní sektor a fundament z trhu práce tzv. JOLTs Job Opening, tedy počet volných pracovních míst.

Především pak PMI z nevýrobního sektoru bude investory bedlivě sledováno. Po posledním poklesu až na hodnotu 52.6 analytici očekávají růst na 53.5. Prozatím se nevýrobní PMI stále drží nad bodovou hranicí 50, což značí expanzi v sektoru.

Ve večerních hodinách (22:45) bude na Novém Zélandu zveřejněna změna zaměstnanosti za třetí kvartál.

Tento článek má pouze informativní a edukativní charakter. V žádném případě neslouží jako investiční či obchodní doporučení.