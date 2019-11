54% Čechů je optimistických ohledně EU, 43% je proti. V Británii to je 47/46%

Česká spořitelna je bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. Téměř 200 let tvoří jeden ze základních pilířů českého bankovního systému. V současnosti poskytuje služby pro přibližně 4,7 milionu klientů. Od roku 2000 je součástí nadnárodní finanční skupiny Erste Group Bank.



Více než polovina Čechů je optimistická ohledně EU. Je to sice jeden z nejnižších podílů v EU, míra pesimismu možná odpovídá našemu naturelu, ale není to tak, že optimista by byl ohroženým druhem.Z lokálních komentářů může jeden mít pocit, že život s eurem je totální pohroma a za trest. Přesto podpora eura roste: 76 procent lidí v eurozóně je pro měnovou a hospodářskou unii. U nás jen 26%. Možná kdybychom euro měli, tak bychom to viděli jinak ;-)David Navrátil