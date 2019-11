Rozbřesk: Výnosy dluhopisů směřují globálně vzhůru, akcie na nová maxima

Včerejší finální říjnové výsledky indexů nákupních manažerů (PMI) za zpracovatelský průmysl v eurozóně a zvláště pak v Německu dávají tušit, že se toho za poslední měsíc až tolik nezměnilo. Celkový index skončil jen těsně nad nedávno dosaženým šestiletým minimem a navíc „radost“ nad tímto symbolickým zlepšením zakalil komentář o slabých zakázkách, které sice nepadaly už tak dramaticky jako v září, ale stále jich ubývalo. A samozřejmě se na tomto mizerném výsledku eurozóny podílelo největší měrou Německo.

Tamní PMI se dostal dokonce na 123měsíční minimum (42,1). Jak to vypadá, nejde přitom jen o problém automobilového průmyslu, na kterém je Německo jen o něco málo závislé než třeba ČR, ale i o další strojírenské obory potýkající se dál se slabou poptávkou. Markantní zlepšení přitom nevěstí ani nové zakázky, které poklesly už třináctý měsíc za sebou. A příznivou zprávou není ani reportovaný pokles zaměstnanosti v průmyslu, který se dotýká nejenom pracovníků s dočasnými úvazky, ale i kmenových zaměstnanců. Když k tomu připočteme dřívější zprávy Ifa o rozšiřování Kurzarbeitu, tak asi z včerejších německých čísel vydolovat něco pozitivního snad nedokáže ani velký optimista. I když možná by útěchu mohlo poskytnout alespoň ujištění, že pokles zakázek i výroby nebyl až tak rychlý jako v září.





O zlepšení v průmyslu si zatím může zdát i Itálie , kde se PMI snížil na 47,7 (sedmiměsíční minimum). I tam lze za zhoršením hledat především slabé zakázky a propouštění. Naproti tomu ve Francii došlo ke zlepšení PMI a ten se dostal „dokonce“ na dvouměsíční maximum díky lepším výsledkům výroby, zaměstnanosti i novým exportním zakázkám. Nicméně ani tam si nelze nevšimnout drobného komentáře o slabších nových (celkových) objednávkách a poklesu optimistické nálady pokud jde o následující měsíce. Suma sumárum, celkové drobné zlepšení PMI ve zpracovatelském průmyslu sice může vypadat jako pozitivní zpráva, avšak už při samotném pohledu na rozsah tohoto zlepšení (ze 45,7 na 45,9) a zvláště pak všudypřítomné zprávy o poklesu nových zakázek rozhodně výhled tohoto odvětví pro nejbližší měsíce dramaticky nevylepšují. Vzpruhu pro ekonomický růst tedy budou muset hledat největší země eurozóny zatím spíše někde jinde.*** TRHY *** Koruna se i v průběhu včerejška držela těsně nad hranicí 25,50 EUR/CZK a nejspíše tak dělá radost i samotné ČNB , která dlouhodobě předpokládá její svižné posilování. Dva dny před zasedáním bankovní rady asi nelze očekávat na trhu nic dramatického a tak trhy budou dál vyčkávat na poselství, s nímž centrální bankéři přijdou ve čtvrtek. Ponechání sazeb na současné úrovni se sice stále jeví jako nejpravděpodobnější varianta, nicméně nepůjde jen o samotné hlasování, ale i o novou prognózu a zvláště pak tón, s jakým vystoupí guvernér na tiskové konferenci. Zda ČNB skutečně růst sazeb i pro nejbližší budoucnost odpíská nebo s ním ve svém novém základním scénáři bude dál počítat.Zahraniční forex Eurodolar osciluje v blízkosti úrovně bez jasnějšího trendu a to přesto, že trh má opravdu co analyzovat. Předně napětí v kauze obchodních válek evidentně ustupuje, když se objevují zprávy, že USA a Čína dokonce zvažují zrušení některých cel, která na sebe vzájemně uvalily. To žene akciové trhy na nová maxima a s nimi rostou globálně i úrokové sazby . Dolarové úrokové sazby např. na deseti letech vzrostly za tři dny o 11 bazických bodů. S tím, jak klesá napětí okolo obchodních válek, se pak vylepšují i podnikatelské nálady (viz včerejší revize evropských PMI vzhůru).Dnes odpoledne bude šance zhodnotit, jak si stojí co do sentimentu podstatná část americké ekonomiky , kterou je sektor služeb. Bude totiž zveřejněn index podnikatelské nálady ISM ve službách, který minulý měsíc nebezpečně klesl k hranici 50 bodů. Cena ropy Brent na počátku týdne mírně roste a dostává se přes hranici 62 dolarů za barel . Další růstový impuls by přitom mohl přijít již dnes a zítra, kdy přijdou na řadu nejnovější čísla k zásobám ve Spojených státech z dílny API, respektive EIA. V zorném úhlu trhu samozřejmě zůstává také dění na frontě americko-čínských obchodních jednání, kde nadále přetrvává pozitivní očekávání, jež ceny ropy kvitují.Máme za sebou teprve první den nového obchodního týdne a všechny hlavní americké indexy dosáhly na svoje historická maxima. Výsledková sezona se chýlí ke konci, 76 % z dosud odreportovaných čísel překonalo odhady. Akcie fast foodového řetězce McDonald’s včera i přes všeobecnou pozitivní náladu poklesly o 2,7 %. V sérii snížení celoročního výhledu pokračoval výrobce sportovního oblečení Under Armour, který zakončil obchodování propadem o necelých 19 %.