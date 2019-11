Zlín: Rodiče pozor! Ve středu se uskuteční stávka některých škol. Podle předběžných informací se do stávky zapojí ZŠ Emila Zátopka, ZŠ Slovenská a na ZŠ Komenského II

Rodiče pozor! Ve středu se uskuteční stávka některých škol

publikováno: 5.11.2019

Zlín - Ve středu 6. 11. se uskuteční stávka školských odborů, ke které se připojí i některé ze základních škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Zlín.

Podle předběžných informací se do stávky zapojí ZŠ Emila Zátopka, ZŠ Slovenská a na ZŠ Komenského II stávkuje 80 % učitelského sboru. Dozor tak bude zajištěn pouze pro děti z prvního stupně a to do 13:00 hodin. Žádná z mateřských škol informaci o připojení ke stávce městu nedodala. Učitelé mají právo stávkovat ze zákona a město jako zřizovatel tedy pouze přijímá informaci o přerušení provozu.

„Za sebe se domnívám, že stávkovat tímto způsobem a brát si děti jako rukojmí není dobré řešení, protože na celou situaci doplatí nejvíce rodiče. Myslím si, že se dá najít jiná vhodná cesta, jak vyjádřit svůj nesouhlas,“ uvedla Kateřina Francová, náměstkyně primátora pro oblast školství.

Věnujte této informaci zvýšenou pozornost a sledujte webové stránky jednotlivých škol, případně elektronické žákovské knížky.