Ekonomická recese? Může být Bitcoin bezpečným přístavem v nadcházející bouři?

Bitcoin vznikl v době ekonomické krize, jako alternativa k inflací zatíženým penězům. Dalo by se říct, že je určitou odpovědí na ekonomické problémy lidstva a je navržen primárně pro lidi (nikoli banky, vlády, apod.). Řada investorů věří, že si BTC tuto úlohu v příští ekonomické krizi obhájí. To by vedlo k úplně novému náhledu na Bitcoin širokou veřejností. Může se BTC stát bezpečným přístavem, kam se lidé uchýlí, až nastane ekonomická bouře a recese?

Blíží se krize (recese)?

Stále častěji je řeč o prvních náznacích další světové krize. Je to již 11 let od vzniku BTC a přibližně stejná doba nás dělí od poslední světové krize. Momentálně (dosud) ekonomika stále ještě roste. Máme se proto poměrně dobře, mzdy i platy stoupají, lidé více utrácejí, vlády vybírají vyšší daně a firmy produkují větší množství výrobků a služeb, vyplácejí vyšší zisky a roste jejich hodnota.

V nedávné době jsme však zaznamenali určité náznaky toho, že by se to mohlo opět změnit. Na dosud poměrně rostoucím akciovém trhu se začíná něco dít. Tržní ekonomika je spojena s cykly a prakticky jisté je, že tomu tak bude, dokud nepřijdeme na něco lepšího. K další krizi tedy dojde. Otázkou je pouze kdy, popř. jak dobře se na ni dokážeme připravit.

Co je vlastně HDP

HDP, neboli hrubý domácí produkt, je celková peněžní hodnota všech finálních statků a služeb vyprodukovaných za určité časové období (obvykle 1 rok) výrobními faktory na určitém území (tzn. určitý stát). Graf výkonnosti ekonomiky je pak grafem meziroční změny HDP. Aby tedy ekonomika rostla, musí růst právě HDP. A to meziročně, vždy v % porovnání s minulým rokem. Nestačí tedy jen růst, potřebujeme rostoucí růst. To zkrátka není dlouhodobě udržitelný model.

Co se stane, když přijde krize?

Krize je pro mnoho lidí poměrně abstraktní pojem. Obvykle si lidé myslí, že je to prostě něco špatného, čemu rozumí jen ekonomové. Ve skutečnosti tomu tak není. Je to vlastně velmi prosté. Množství produkce začne narážet na své limity, chvíli se to tam ještě pumpuje, klidně několik let. No a potom přijde nějaký spouštěč a je vymalováno.

Následný proces je takový začarovaný kruh. Klesají zisky, lidé mají méně peněz, méně nakupují, cena zboží a služeb padá a firmy začnou méně vyrábět, dochází k propouštění, lidé mají ještě méně peněz, méně nakupují, atd.

Před krizí utéct do Bitcoinu?

Krize bývá velmi dobrou příležitostí k investici do cenných papírů a nemovitostí. Nejúspěšnější investoři světa využili k nákupu nízkých cen v dobách, kdy v ulicích tekla krev, jak trefně poznamenal jeden známý baron z 18. století.

Kryptoměny nejsou ovlivněny objemem výroby. Případné firemní tokeny budou v krizi padat společně s akciemi. Tokenizace firem, o které se mluví (zde), však ještě neproběhla. Bitcoin není inflační měnou, ani není přímo ovlivňován státní ekonomikou. Nebude to již dlouho trvat a jeho tvorba nových mincí se opět zpomalí.

Bitcoin k růstu nepotřebuje HDP. Dohady o tom, že klesá společně s akciemi, jsou dle mého názoru zcela mylné. Jeho nabídka je dokonale nepružná (s cenou se nemění), a cenu tak vlastně řídí pouze poptávka. Otázkou je: budou investoři, utíkající z padajících trhů, využívat Bitcoin, podobně jako třeba zlato? Věřím, že to možné je. Bitcoin nám na to odpoví sám, až přijde ten čas.







