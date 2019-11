Sumner: Jak vyřešit obavy z Číny a příjmové nerovnosti

„Někteří lidé se obávají, že Čína je stále větší vojenskou hrozbou. Ti pak podporují omezení na straně obchodu a americké investice do této země, které by měly tuto hrozbu snižovat. Jenže obchodní válka bude mít na rozvoj Číny jen minimální dopad,“ tvrdí známý ekonom Scott Sumner. A dodává: „Pokud by Spojené státy skutečně chtěly zpomalit růst jejího vlivu, „přijaly by 100 milionů vysoce talentovaných Číňanů jako imigranty.“



Sumner poukazuje na průzkum zveřejněný ve Financial Times, podle kterého by 22 % tázaných Číňanů odešlo ze země v případě, že by k tomu mělo dostatek zdrojů. U lidí s vyššími příjmy je tento podíl ještě znatelně vyšší, podobné je to u obyvatel těch největších měst. Největší zájem o odchod z Číny pak má věková kategorie 30 – 35 let. Ekonom to komentuje s tím, že „stovky milionů Číňanů chtějí emigrovat a tuto touhu mají ti nejlépe postavení lidé ve společnosti. Tak proč bychom jim neměli tuto příležitost dát, když by to dramaticky zlepšilo náš ekonomický potenciál?“



Ekonom si pak všímá i toho, že v USA roste počet ekonomů a politiků, kteří prosazují zdanění majetku jako nástroj, který by snížil ekonomickou nerovnost. Sumner ale tvrdí, že mnohem lepším nástrojem je progresivní zdanění spotřeby. Jeho kritici v minulosti tvrdili, že teoreticky jde o slibný koncept, ale v praxi jej lze jen těžko uplatnit, protože by docházelo k pokusům se těmto daním vyhnout. Jenže to samé podle ekonoma platí o dani z bohatství.„Neměli bychom se snažit o dokonalost a kvůli tomu pohřbít něco, co je pouze dobré. Pro řadu lidí je daň ze mzdy fakticky to samé jako daň ze spotřeby... Navrhované zdanění majetku by vyžadovalo, aby byla každý rok určena jeho hodnota, takže bychom ji museli určit u akcií dluhopisů , uměleckých děl, domů, jachet, letadel, sbírek známek a mnoha dalších aktiv. A jak by se započítala hodnota lidského kapitálu? Pokud bychom ji nedanili, tak jaký by byl důvod? A pokud bychom museli vytvořit takhle složitý systém, který by vyžadoval audit bohatství každého jedince, tak není jednodušší spotřební daň?“ ptá se Sumner.Zdroj: The MoneyIllusion