Indexy v USA lámou rekordy

Máme za sebou teprve první den nového obchodního týdne a všechny hlavní americké indexy dosáhly na svoje historická maxima. O víkendu jsme se dozvěděli, že obchodní dohoda mezi Čínou a USA bude podepsána na území Spojených států, což na trhy vneslo vlnu pozitivní nálady. Už v pátek přišly zprávy z Washingtonu a Pekingu, potvrzující posun v jednáních. Americká strana zašla ještě dál, jelikož vyjádřila přesvědčení, že dohoda by mohla být podepsána ještě tento týden. S dalšími optimistickými zprávami přišel ministr obchodu Wilbur Ross, který světovému obchodu výrazně prospívá. Nejen, že cla na automobily dle jeho slov nebude nutné zavádět (alespoň ne tento měsíc). Zároveň bude i obnovena možnost amerických technologických společností prodávat své produkty čínské společnosti Huawei. Toto vše pomáhá trhům k výraznému uklidnění.Výsledková sezona se chýlí ke konci, 76 % z dosud odreportovaných čísel překonalo odhady. Často ale docházelo ke snížení výhledů, takže samotné výsledky by pravděpodobně neměly sílu posunout indexy do maxim, zároveň ale nijak neposunuly trhem směrem dolů, což v kombinaci se zlepšujícím se výhledem na globální smír vedle právě k situaci, které jsme svědky dnes. Pomohla také čísla z americké ekonomiky , kde nezaměstnanost dopadla lépe, než se analytici obávali.Z ryze korporátní sféry můžeme zmínit například fast foodový řetězec McDonald’s, který propustil CEO Steva Easterbrooka kvůli jeho vztahu se zaměstnankyní, což bylo posouzeno jako porušení firemní kultury. Jeho akcie tak dnes i přes všeobecnou pozitivní náladu poklesly o 2,7 %. V sérii snížení celoročního výhledu dnes pokračoval výrobce sportovního oblečení Under Armour, který zakončil obchodování propadem o necelých 19 %. Negativní sentiment zde byl tvořen kombinací snížení výhledu a potvrzením, že zde bude probíhat federální kontrola účetních praktik. V oblasti výroby zdravotnických zařízení byla dnes oznámena fúze, kdy Stryker Corp bude kupovat menšího konkurenta Mright medical za 4 miliardy USD . První jmenovaný na toto reaguje poklesem o 3,5 %, zatímco kupovaný subjekt dnes přidal téměř 32 %.