Tesla a její nová solární taška. Musk už vidí tisíc nových střech týdně

Již v roce 2016 představila Tesla svou první solární tašku, která měla u nových střech logicky rovnou efektivněji nahrazovat následně instalované klasické fotovoltaické panely. Také vzhledem k ceně produktu však vše nešlo podle plánu a kromě střech řady zaměstnanců se dle všeho příliš u běžné veřejnosti vize neprosadila. To by se nyní mělo změnit s příchodem představené třetí generace tašky. A jak jsme také ke konci října v článku informovali, v návaznosti na již úspěšně rozjetou výrobu Modelu 3, uvolněním více zdrojů pro energetický byznys společnosti.

Vizionář Elon Musk zkrátka uvedl, že energetický byznys firmy by v budoucnosti mohl být stejně velký či dokonce ještě větší než její automobilový segment. A to přitom expanze výroby elektromobilů není u Tesly zdaleka u konce. Představená nová generace tašky nazvané Tesla Solar Glass má umožnit mnohem rychlejší instalaci a být oproti předchůdci o 40 % levnější.





Střecha za milión

Základní varianta střechy residenčního domu o ploše 2 000 ft², tedy zhruba 186 m2, má s instalovaným výkonem 10 kW v USA bez daně, avšak s dotacemi, vyjít na necelých 34 tisíc dolarů (782 tis. korun). Cena je včetně instalace, když kromě tašek bude mít Tesla potřebné střešní doplňky jako například odvětrání či vikýře.

Možno uvést, že dotace nyní díky daňovým úlevám dosahují u střechy 30 % nákladů, tedy v tomto případě 8 550 dolarů (196 tisíc korun). Od nového roku se však zmiňované federální dotace (daňové úlevy) snižují na 26 %. Řada jednotlivých států však má své další individuální programy ať už pro pořízení právě fotovoltaických systémů či elektromobilu.

Klasická betonová tašková „prémiová“ střecha pro stejnou plochu vyjde v USA na 23 840 dolarů, následné fotovoltaické panely se stejným výkonem na téměř 20 tisíc dolarů. Zkrátka nová střecha rovnou z fotovoltaických tašek má být dle Tesly v porovnání o téměř 10 tisíc dolarů levnější. Stejně jako již u předchozích verzí, má být Solar Glass oproti klasické tašce mnohem pevnější/odolnější. Záruka na funkčnost je 25 let.

Na vlastní potřebu stačí

Daná varianta střechy by měla dle Tesly dodat denně 40 kWh elektřiny. Samozřejmě v závislosti na místních podmínkách, resp. i období roku. V USA průměrná domácnost v domě spotřebuje na 30 kWh. Tesla doporučuje v případě dobíjení elektromobilu počítat s dalšími 10 kWh spotřeby. Pro reálné domácí využití zmiňovaného systému je logicky nutné použít také Powerwall, tedy bateriový záložní systém Tesly. Powerwall má kapacitu 13,5 kWh a dokáže tak průměrnou spotřebu v domě pokrýt na 8 hodin.

Tesla obecně doporučuje pořídit dva Powerwally, které včetně podpůrného hardwaru vyjdou na dalších 14 100 dolarů. Kompletní domácí energetický ostrovní systém tak stále není příliš levnou záležitostí.





Tisíc střech týdně

Zmiňované zaměření Tesly nyní tedy také výrazně na energetické systémy má přinést rychlý náběh výroby nového produktu. S instalacemi nové fotovoltaické střechy začne Tesla u zákazníků v tomto měsíci. Cílem Elona Muska je zkrátit v budoucnosti instalaci střechy z několika dnů (5-7), při relativně větším počtu pracovníků na pouhý den.

Tak jako tak, nemá dlouho trvat (v řádech měsíců), aby Tesla v Buffalu v Gigafactory 2 produkovala tisíc střech týdně. V dlouhodobém horizontu by dle Muska dokonce mohlo dojít na 10 tisíc střech týdně, resp. následně dokonce 20 tisíc, tedy cca 1,1 mil. ročně. Přineslo by to enormní nárůst příjmů Tesly. Pokud vezmeme jen skromnou roční produkci například 50 tisíc střech, resp. Solar Glass, lze hovořit o příjmech přes 2,1 mld. dolarů.

O zákazníky by neměla mít Tesla nouzi, když jen v USA je na 100 mil. domů, resp. ročně se zde postaví na milión nových. V souvislosti se současným odpojováním elektřiny v Kalifornii v důsledku požárů, bude jistě řada zákazníků pocházet z této oblasti. Tesla navíc nyní „postiženým“ nabídla při objednávce slevu tisíc dolarů. K dispozici mají barevně zatím jen jeden produkovaný druh Solar Glass – reliéfní černé sklo.