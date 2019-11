Trump se bojí dále stupňovat celní válčení, akcie v USA i v Evropě jsou na rekordu

Americké akcie pokořily nový historický rekord. Dow Jonesův index třiceti z nejvýznamnějších korporací v USA vystoupal tak vysoko jako ještě nikdy v dějinách. Naposledy ukazatel dosáhl rekordu letos v červenci.



Důvodem burzovního optimismu v USA jsou signály, že Spojené státy a Čína se blíží částečné dohodě na podobě obchodní úmluvy, která by ukončila už více než půldruhého roku trvající celní válku. Akciím také svědčí to, že americká centrální banka minulý týden opět snížila základní úrokovou sazbu.



Optimismus navíc vládne nejen v USA, ale také v Evropě. Klíčový index evropských trhů, Stoxx Europe 600, dnes pokořil čtyřleté maximum. Vzhůru jej táhly zejména automobilky. Americký ministr obchodu Wilbur Ross se totiž nechal slyšet, že zavedení amerických cel na evropská auta možná nebude nutné. Americká administrativa má o těchto clech rozhodnout do poloviny tohoto měsíce. V polovině května totiž americký prezident Donald Trump své rozhodnutí ve věci cel na evropská auta o půl roku odložil.



Zdá se, že zejména právě Trump pochopil, že celní válkou ztrácí obě její strany. Čína sice zatím ztrácí více, avšak zase si může mnohem větší ztrátu dovolit, protože jejímu vedení nezáleží tolik jako Trumpovi na obecné náladě ve společnosti. Trump chce být za rok touto dobou znovuzvolen, a pokud se ekonomice a burzám nebude dařit, ohrožuje to tento jeho cíl jako máloco jiného. Zjevně si uvědomil, že stupňováním celní války, případně zahájením celní války na další frontě, nyní více voličů ztratí než získá.

Lukáš Kovanda, Ph.D.

Hlavní ekonom, CZECH FUND