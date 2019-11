Matolcsy (HCB): Euro je pastí a strategickou chybou, která se většině členů eurozóny nevyplácí

Guvernér maďarské centrální banky Gyorgy Matolcsy pro FT uvedl, že zavedení jednotné měny v roce 1999 v rámci EU nebylo nutné pro evropský úspěch a drtivá většina členských zemí nemělo z tohoto kroku žádný profit. Podle Matolcsyho je na čase si tuto skutečnost přiznat a ukončit tento škodlivý a nepřínosný sen. Pro v podstatě všechny členské země se stalo z různých důvodů euro pastí. Země eurozóny i širší EU by měly uznat, že jednotná měna byla strategickou chybou. Evropa se podle guvernéra musí vzdát riskantních fantasií na vytvoření mocenské protiváhy Spojeným státům a jednotlivým členským zemím by mělo být umožněno v nejbližších dekádách projekt opustit. Ty země, které si jednotnou měnu i tak ponechají by pak měly pracovat na vytvoření zcela nové a udržitelnější globální měny.