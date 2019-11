VW zahájil sériovou výrobu dostupného elektromobilu ID.3

Německý automobilový koncern VW oznámil, že v těchto dnech zahájil sériovou výrobu elektromobilu ID.3, od kterého si slibuje raketový nástup do světa elektromobility díky jeho dostupnosti. Podle vedení bude ID.3 dostupným vozem pro milióny potenciálních zákazníků a je prvním krokem ke splnění cíle dosažení klimaticky neutrální produkce do roku 2050.Na evropském trhu by se měly první vozy objevit v průběhu léta 2020 s cenou pod 30 000 EUR ID.3 se bude vyrábět ve Zwickau s cílem dosáhnout produkce cca 330 000 vozů ročně do konce roku 2021.VW do roku 2028 plánuje uvést na trh až 70 nových elektrických modelů. Do roku 2023 by chtěl pro splnění tohoto cíle proinvestovat až 30 mld. EUR