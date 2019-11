Aktuálně ze světa komodit

Již nějakou dobu lze na trhu komodit, konkrétně zemního plynu, pozorovat rekordní produkci, která ale nereflektuje poptávku. Trh s kávou by pak potřeboval stabilizační mechanismus.

Zemní plyn: zásoby se plní

Zemní plyn (NGZ9: 2,61 USD +2,5 %) se tento týden obchodoval výš a prorazil nad říjnové rozmezí 2,4 USD/therm až 2,6 USD/therm. Tento nárůst byl podpořen návratem k zimním vyhlídkám, protože předpověď počasí pro Spojené státy zdůraznila riziko chladnějších podmínek, než je běžné. Trh se už měsíce potýká s rekordní produkcí, zejména z břidličných nalezišť, které neodpovídá dostatečná poptávka od energetických firem a vývozců.

Rostoucí vývoz zkapalnělého zemního plynu (LNG) a současný potenciál poptávky vyvolaný možnou silnou zimou je tím, na co trh čekal – na vývoj, který by uvolnil tlak na prostory pro zásoby, které se letos plní rychleji, než je běžné.



Zemní plyn, první měsíc průběžně

Zdroj: Saxo Bank

Káva: udržitelnost odvětví postrádá mechanismus stabilizace

Káva Arabica (KCZ9: 1,01 USD/lb +0,6 %) se obchoduje nad 1 USD/libru v reakci na obnovenou podporu silnějšího brazilského realu, který od 16. října vzrostl vůči dolaru o 5 %. Podporu přinášejí i vyhlídky na rostoucí schodek v sezóně 2019-20. Kvůli zhoršujícím se vyhlídkám na produkci v Brazílii zvýšila společnost Marex Spectron ve své zprávě pro Bloomebrg schodek pro období 2019-20 na 4,7 milionu pytlů. To ve srovnání s odhadovaným přebytkem 6,6 milionu v sezoně 2019-19.

Zajímavý je také článek zveřejněný tento týden ve Financial Times z pera šéfa mezinárodního obchodu s kávou v Olam International, který zdůrazňuje potřebu vytvoření mechanismu stabilizujícího trh, kde nízké ceny ohrožují udržitelnost odvětví i farmářů, jejichž existence na něm závisí.

Hedgeové fondy drží od roku 2017 kvůli prognóze vývoje struktury křivky ziskové čisté krátké pozice v kávě. Krátká období zotavení v tomto období byla vyvolána hlavně krytím krátkých pozic a otázkou nyní je, zda tomu tentokrát bude jinak. Ačkoli vyhlídky na rostoucí schodek nabídky mohou cenu na začátku roku 2020 podpořit, krátkodobá prognóza závisí na další síle brazilského realu v kombinaci s výše uvedeným krátkým krytím. Následující graf ilustruje několik zajímavých úrovní.



Futures kávy Arabica, první měsíc průběžně

Zdroj: Saxo Bank



Palladium: trhu se daří

Pokračující oživení palladia dosáhlo tento týden dalšího milníku na 1 800 USD/unci. Nadále využívá podpory ze silné kombinace velmi těsných fundamentálních ukazatelů a silného býčího trhu. Trh se od počátku srpna pohybuje směrem vzhůru a nachází se mezi 1 725 a 1 820 USD/unci.

Futures Palladium, první měsíc

Zdroj: Saxo Bank



O autorovi:

Ole Hansen začal pro Saxo Bank pracovat v roce 2008 a od roku 2010 pracuje jako hlavní komoditní stratég. Jeho prací je tvorba strategií a analýz globálních komoditních trhů definovaných fundamentálními ukazateli, náladou trhu a technickým vývojem.

Ole Hansen je autorem týdenních zpráv, které mapují vývoj na trzích s komoditami a současně klientům poskytují názory na obchodování v rámci značky SaxoStrats. Pravidelně přispívá do vysílání i tištěných médií jako jsou CNBC, Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal, Financial Times a Telegraph. Před příchodem do Saxo Bank pracoval Ole Hansen 18 let v londýnské City jak v obchodě tak i v oblasti multi-asset hedgeových fondů.

Má zkušenosti s obchodováním i investicemi a je respektovaným stratégem, který se pravidelně setkává s klienty Saxo Bank po celém světě. Bankovní vzdělání získal Ole Hansen v Danske Bank.