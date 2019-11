Raddatz: Když systému chybí dolarové financování

Když si mexická letecká společnost koupí brazilské letadlo, pravděpodobně tento nákup financuje dolarovým úvěrem, který jí poskytne nějaká neamerická banka. To je podle ekonomů Claudia Raddatze a Adolfa Barajase jeden z mnoha příkladů role, kterou americká měna hraje v mezinárodních finančních transakcích probíhajících mezi neamerickými protistranami. Otázkou pak je, co se stane ve chvíli, kdy dolary k takovým transakcím k dispozici nejsou.



K takovému případu došlo například během poslední finanční krize v letech 2007–2008, když americké finanční společnosti nebyly ochotny financovat půjčky svým protistranám ze zahraničí. Kolapsu systému nakonec zabránil Fed tím, že zahraničním centrálním bankám poskytl záchranné fondy ve výši 500 miliard dolarů. Tyto banky je pak mohly půjčovat institucím, které měly nedostatek dolarového financování.





Ekonomové tvrdí, že neamerické banky stále hrají klíčovou roli v poskytování dolarových půjček po celém světě. A také zůstávají zranitelné, co se týče možnosti nedostatku dolarových financí. Možný šok by se pak mohl přenést do jejich domácích ekonomik a zemí, kterým tyto instituce půjčují.Raddatz a Barajas například uvádějí, že rozdíl mezi dolarovými aktivy a pasivy zahraničních finančních institucí se od roku 2008 prohloubil z výše odpovídající 10 % aktiv na 13 % aktiv. Dolarová likvidita se naopak od poslední krize zlepšila a v omezenější míře to platí i o schopnosti financovat dlouhodobá aktiva dolary. Riziko vzniku problémů souvisejících s nedostatkem dolarového financování pak podle ekonomů snižuje celkové posílení odolnosti domácího bankovního systému včetně jeho kapitalizace a ziskovosti. Podobně pak působí vyšší dolarové rezervy centrální banky. A v neposlední řadě i dolarové swapové linky, které mohou být použity v případě finanční krize.V následujícím grafu ekonomové ukazují konkrétní vývoj dolarových aktiv a pasiv neamerických bank. Konstatují, že růst dolarových aktivit (tj. růst pasiv – červená křivka) jde dlouhodobě ruku v ruce s prohlubující se mezerou mezi výší dolarových aktiv a pasiv (zelená křivka):



Zdroj: MMF