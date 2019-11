Technická video-analýza pro 45. týden - PMI, WASDE, ROPA, SP500 a další

dopadl nad očekávání dobře. Namísto 41.9 dosáhl index hodnoty 42.2, což je stále silně pod hranicí 50, která by značila expanzi v sektoru. Výrobní PMI v Německu se nachází v dlouhodobém klesajícím modu, který započal již v lednu 2018. Pozitivně překvapilo také výrobní PMI eurozóně . Nová data pomohla euru na měnovém páru EURUSD zastavit pokles.

EURUSD, M30

PMI ze sektoru stavebnictví za měsíc říjen bylo zveřejněno dnes v 10:30 v Británii. Stejně jako v Německu, i zde lze hovořit o dlouhodobém klesajícím trendu. Analytici očekávali růst PMI z hodnoty 43.3 na 44.0, přičemž výsledek 44.2 lze brát jako bullish signál.

Akciové indexy posilují i dnes v premarketu poté, co se do trhů dostala pozitivně naladěná zpráva z Číny. K podepsání prozatímní (částečné) obchodní dohody mezi USA a Čínou by mělo dojít v tomto měsíci a podle čínského ministerstva zahraničí jsou Xi a Trump v neustálém kontaktu.

SP500, M30

Index SP500 je na historických maximech! Je zde vůbec prostor pro obavy? To najdete v dnešním videu níže (týdenní technická analýza).

Ve večerních hodinách by měl proběhnout vůbec první projev prezidenta ECB (Lagarde).

