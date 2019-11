Experti: Britské předčasné volby Brexit jasnějším neučiní

Británie v půlce prosince projde předčasnými volbami do parlamentu. Stávající strany v čele s vládnoucími Konzervativci si od nich slibují jasnější mandát pro dokonání Brexitu , který byl "předjednán" schválením poslední verze dohody s EU. Podle některých komentářů, ale předčasné volby nemusí nutně přinést výsledek, který by toto směrování dále posílil. Podle některých analytiků je totiž výsledek těchto předčasných voleb jedním z těch nejhůře predikovatelných v novodobé historii ostrovního království.Británie a její voliči jsou totiž stále velmi nejednotní na otázky spojené s Brexitem . V roce 2016 v rámci referenda se pro vystoupení z EU vyslovilo 51,89% účastníků referenda a pro setrvání bylo 48,11% hlasujících. Tato rozpolcenost stále trvá a odráží se v situaci celého politického systému země.Scéně obvykle dominovaly dva hlavní směry v podobě Konzervativců, kteří jsou bráni jako pravicová pro-podnikatelsky orientovaná strana , a sociálně laděných Labouristů. Rozpolcenost politické situace v zemi vyústila v situaci, že kromě těchto 2 tradičních stran s největší podporou se vyprofilovaly další minimálně 3 strany , se kterými je nutné počítat. Jsou to, Liberální Demokraté podporující zcela otevřeně zastavení celého procesu odluky od EU, dále pak Strana Brexitu , jejíž šéf Nigel Farage dlouhou dobu podporoval vizi tvrdého Brexitu a Skotská národní strana , která je proevropsky laděným uskupením sledujícím navíc vlastní zájmy spojené se samostatností Skotska.Názorové proudy ve společnosti se tímto dále tříští a vzájemně zamotávají. Podle posledních průzkumů by Konzervativci mohli získat podporu cca 36% hlasujících, Labouristé 22%, Liberální demokraté 19%, Strana Brexitu 12% a Skotská národní strana cca 4%. Doplněno ještě o 6% pro Zelené.Poslední zkušenosti ovšem naznačují, že předvolební průzkumy v Británii v poslední době nejsou příliš funkční a výsledná realita se od nich často výrazně odlišuje.