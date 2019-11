Budoucnost školství? Babišovo chlubení učitele spíše namíchlo

Tolik peněz do školství snad nikdy nešlo!“ pochlubil se na svém facebookovém profilu předseda vlády Andrej Babiš. Plánovanou stávku ale zřejmě neodvrátí. Jeho příspěvek učitele spíš naštval. Tiskovou konferenci pedagogů k vyhlášení stávky sledujte na TN.cz živě od 11.00. Jednodenní stávka učitelů kvůli nespokojenosti s navýšením platů zasáhne české školy již tuto středu. Pedagogům je sice přislíbeno navýšení platů, ovšem v mnohem menší míře, než požadovali a než by zohlednilo růst průměrné mzdy. "V roce 2018 jsme dali do platů ve školství 12,3 miliardy navíc. V roce 2019 jsme dali do platů ještě o dalších 15,5 miliardy víc. Na rok 2020 máme zajištěné dalších 13,2 miliardy na platy navíc. 10 procent pro kantory i nepedagogy," pochlubil se Andrej Babiš na sociální síti. "V loňském roce byl průměrný plat učitele 35 089 korun a nepedagogové se dostali v průměru na 20 078 korun. Na konci roku 2021 bude průměrný plat učitele přes 45 000 korun," doplňuje konkrétní čísla ministr Robert Plaga Průměr ale ovlivňují i odučená léta, zvyšují ho i platy vysokoškolských pedagogů nebo vedoucích pracovníků. Nástupní plat učitele se dnes pohybuje mezi 27 a 28 tisíci. Navíc slíbená čísla nakonec vůbec nemusejí odpovídat realitě. Pro rok 2018 bylo učitelům slíben nárůst platů o 15 %, nakonec reálně vzrostly jen o necelých 11 %.

"Osmiprocentní zvýšení platového základu učitelů, které nyní navrhl ministr školství Robert Plaga, je nižší, než slíbil, a v rozporu s jednáním, které proběhlo s premiérem Andrejem Babišem," hájí se školské odbory. Požadují patnáctiprocentní navýšení platů, v rámci něhož by byl poměr nastaven tak, aby šlo 10 % do tarifních tříd a stupňů a 5 % do nadtarifních složek. Dle řady školských institucí by měli mít ředitelé škol také větší kompetence v přerozdělování pohyblivých složek platů, například aby mohli lépe odměňovat schopnější pedagogy.

Resort školství může pro příští rok očekávat celkem 213,5 miliard korun. „Z toho 160 miliard půjde na regionální školství, mj. 27 miliard na vysoké školy, 2 miliardy jdou na církevní školy, 7,3 miliard na soukromé střední školy, 14 miliard na vědu a víc než 7,25 miliard na sport,“ konkretizuje Andrej Babiš

Slíbená částka ale pedagogy spíše rozčílila. "213 miliard na školství znamená, že proti závazku, který ČR v rámci OECD dala školákům, asi 40 miliard ročně CHYBÍ do průměru 5,1 % HDP, o 6 % nemluvě. Slušný premiér by se omluvil, že resort vzdělání nedovolil financovat tak, jak slíbil, protože na to jeho schopnosti prostě nestačí,“ uvedl na facebookovém profilu České pedagogické komory lektor Tomáš Houška.