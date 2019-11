Kanadský jedináček uprostřed světa shortů

Devizový svět čistých shortů podle poslední zprávy CFTC obsahuje měny jako euro, britskou libru, japonský jen, švýcarský frank či australský a novozélandský dolar. Jedináčkem v podobě čistých longů je kanadský dolar, u něhož čistý objem pozic sázejících na posílení roste intenzivně již druhým týdnem po sobě.

Zaměříme-li se na vývoj jeho kurzu, většina října – vztaženo vůči USD – se nesla v duchu posilování. Za ním je potřeba hledat především posun v otázce mezinárodních obchodních sporů, spíše než nedávné politické dění v Kanadě. Výsledkem toho byl posun směrem k hranici 1,3000 USDCAD, kde se nachází relativně silná úroveň supportu (kurz se od ní již dvakrát za posledních šest měsíců odrazil).

Trend zpevňování v posledních dnech zarazila až kanadská centrální banka. Ta sice ponechala hlavní úrokovou sazbu beze změny, naznačila však zvýšená rizika ekonomického výhledu (zmíněn by pokles produktu pod jeho potenciální úroveň ve druhé polovině roku a kontrakce podnikových investic a exportu). Úroveň spotřeby kanadských domácností a vládních výdajů by sice měla dále podporovat ekonomickou aktivitu, vedle toho ale působí výrazná vnější rizika spojená zejména s obchodními spory. Celkově s tímto komentářem vzrostla pravděpodobnost snížení kanadských úroků v prosinci na cca 26 %. Oproti předchozím hodnotám jde sice o citelnější posun (ze zhruba 13 %), stále ale nejde o nikterak výrazné číslo - samotná predikce se tak do kurzu ještě plně nezapočítává.

V nejbližší době bude podle nás hlavním faktorem pohybu kurzu CAD nálada globálních trhů a případný posun v otázce obchodních sporů mezi USA a Čínou. Jakákoliv pozitivní zpráva z této oblasti - cokoliv týkající se dohody obou mocností - by měla i přes vyšší pravděpodobnost snížení kanadských sazeb tzv. loonie, jak tradeři kanadský dolar přezdívají, pomoci k silnějším hodnotám.

Otázkou je, o jakou zprávu by šlo - dle toho by se následně odvíjely i potenciální zisky kanadského dolaru. Optikou současné situace a technické analýzy bychom si vsadili na mírnější zisky ohraničené výše zmiňovaným supportem kolem 1,3000 USDCAD. Citelnější zpevnění je podle nás méně pravděpodobné, jelikož by k němu bylo potřeba zřejmě mnohem více než to, co zatím uniklo o dohodě USA a Číny v rámci tzv. „fáze 1“, jak ji pojmenoval americký prezident Donald Trump.

Zároveň platí, že v případě eskalace obchodních sporů by se situace mohla vyvíjet opačně, a USDCAD by se patrně posunul dále k supportu na bezmála 1,3200 USDCAD. Jestliže by ztroskotala jednání mezi USA a Čínou, oslabení by bylo zřejmě ještě výraznější (silnou rezistenci můžeme pozorovat kolem hodnot 1,3355 USDCAD). Svůj vliv přes efekt přelévání do globální nálady trhů by měla i celní válka mezi USA a EU. Otevření právě tohoto tématu očekáváme teď v listopadu.

Z pohledu na futures pozice fondů převažují sázky na posílení CAD. Pozor ale, jde o data k minulému úterý, tedy k době před zasedáním kanadské centrální banky. I tak ale nečekáme, že by mělo dojít k výraznějšímu zvratu. Dlouhé čisté pozice kanadského dolaru by tudíž měly i nadále převažovat. Nevylučujeme však jejich mírnou korekci spojenou se spekulací o sazbách. Vycházíme například z posunu zajišťovací strategie risk reversal USDCAD, kde u měsíčního i dvouměsíčního tenoru pozorujeme v posledních dnech sílící převahu call opcí nad puty (sílící poptávka po zajištění proti potenciálnímu oslabení kanadského dolaru vůči americkému). Mírný posun je patrný i u implikované volatility páru v těch samých tenorech, aktuální hodnoty se však drží poměrně hluboko pod průměrem letošního roku.

Americká data a jejich efekt u eurodolaru

Nad očekávání trhu pozitivní vyznění pátečních dat z amerického trhu práce pomohlo dolaru pouze ke krátkodobým ziskům. V brzkých ranních hodinách si plusové body připisovalo euro, což je možné spojit s relativně pozitivním startem nového týdne. Zatímco bezpečné přístavy jako japonský jen a švýcarský frank lehce oslabují, rizikovější měny tíhnou k ziskům. Dobré naladění pak potvrzují i rostoucí evropské akcie a vyšší výnosy dluhopisů, například u jádrových evropských zemí.

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1153 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,22 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1096 do 1,1172 EURUSD.*

Koruna na pomezí 25,50 za euro

Domácí měna se již několik dní drží na pomezí hranice 25,50 za euro. V rámci týdne se dočkáme várky čísel, od průmyslu, maloobchodu až po míru nezaměstnanosti. Hlavní událostí ale bude čtvrteční zasedání bankovní rady ČNB.

Centrální banka nejenže rozhodne o sazbách, které dle nás zůstanou beze změny, rovněž zveřejní aktualizovanou prognózu. Trh bude sledovat zejména to, zda se bude opakovat situace z předchozího zasedání, kdy se rada rozhodovala mezi stabilitou sazeb a jejich zvýšením. Podle nás tomu tak bude. Vnitřní faktory domácí ekonomiky sice podporují úrokový hike podporují, nakonec ale zřejmě převáží vnější rizika.

Jako možný scénář se tak nabízí zklamání té části trhu, která považovala scénář vyšších sazeb za reálný. Z pohledu na vývoj sazeb kontraktů FRA za poslední měsíc je ale patrné, že se tato část postupně zmenšovala.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,51 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,47 až 25,55 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,82 až 22,97 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.