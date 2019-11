Česká národní banka ponechá sazby beze změny (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Sedm členů FOMC tento týden představí svůj pohled na ekonomiku USA a další vývoj úrokových sazeb. Z dat stojí za zmínku důvěra podle Michiganské univerzity, která si trochu polepší. Nepatrně nahoru by mohly být revidovány indikátory PMI pro eurozónu. Naopak německá průmyslová výroba vykáže další pokles. ČNB ponechá ve čtvrtek sazby beze změny. Její nová prognóza však bude indikovat další utažení měnových podmínek.

Recese v německém průmyslu pokračuje

Vystoupení sedmi amerických centrálních bankéřů by mohlo poodhalit, jak moc to myslí vážně s pauzou ve snižování úrokových sazeb. Kalendář ve Spojených státech je tento týden nezajímavý. Německé tovární objednávky se oklepou ze srpnového propadu. Říjnová průmyslová produkce však opět skončí v záporu. Technická recese v Q3 19 tak německou ekonomiku zřejmě nemine. Finální kompozitní PMI v eurozóně by mohl být revidovány o dvě desetiny směrem nahoru. Krom toho Evropská komise ve čtvrtek zveřejní svoji novou prognózu. K jednacímu stolu zasednou ministři financí EU. Tématem bude jmenování dalších členů rady guvernérů ECB a rozpočet na rok 2020.

Nová prognóza ČNB ukáže potřebu zvýšení sazeb

ČNB ve čtvrtek ponechá klíčovou úrokovou sazbu beze změny na úrovni 2 %. Inflace se však v příštím roce bude nacházet poblíž 3 %, mzdové tlaky v ekonomice zůstávají silné, a tak nová prognóza ČNB zřejmě ukáže potřebu dalšího utažení měnových podmínek. Od toho však bankovní radu odradí rizika vyplývající z vnějšího prostředí. Série dat z domácí ekonomiky zveřejněná tento týden ukáže na její dobrou kondici a probuzení se z prázdninové letargie.

Zaostřeno na dnešek

PMI v eurozóně se blýská na lepší časy

Finální PMI ze zpracovatelského průmyslu za celou eurozónu bude podle našeho odhadu revidován o dvě desetiny směrem nahoru. I tak se ale bude nacházet jednu směrodatnou odchylku pod historickým průměrem. Od začátku roku je index o 4,6 bodu níže. Poslední data však naznačují, že by se PMI mohlo blýskat na lepší časy. Nové objednávky, a to i ty ze zahraničí, v říjnu vzrostly. Výroba aut a jejich registrace naznačují, že automobilový sektor již dosáhl svého dna. Náladu by mohla zlepšit i pokračující, zatím alespoň telefonická, jednání mezi USA a Čínou. Na druhou stranu ve vzduchu stále visí možnost uvalení cel na EU (o těch by se mělo rozhodnout do poloviny listopadu) a stále nevyřešená otázka brexitu.

Data z amerického trhu práce pozitivně překvapila

Páteční data z trhu práce příjemně překvapila. Počet nových pracovních míst mimo zemědělský sektor dosáhl v říjnu 128 tisíc. O 44 tisíc směrem nahoru byla revidována i zářijová statistika. Průměr za poslední tři měsíce tak dosáhl 176 tisíc, což ještě před zveřejněním údajů bylo o 30 tisíc méně. Největší tvorbu pracovních míst překvapivě nahlásil sektor pohostinství. V každém případě páteční report poskytl oporu rozhodnutí Fedu ponechat úrokové sazby nějakou dobu beze změny. Tento luxus si ale podle nás bude moci dovolit pouze do jara příštího roku, kdy se k uvolňování měnové politiky bude muset vrátit. Kromě dat z trhu práce byl zveřejněn i index ISM ze zpracovatelského průmyslu. Ten si ve srovnání s minulým měsícem sice mírně polepšil, stále však zůstává v pásmu značící zpomalení průmyslové aktivity. Největší zhoršení ukázala část indexu mapující oblast výroby (46,2 bodu), kde se však mohla negativně odrazit probíhající stávka GM. Listopadová čísla by v tomto ohledu mohla přinést zlepšení. Finanční trhy na zveřejněná data nijak zásadně nereagovaly. Navzdory dobrým datům z trhu práce z obchodování nakonec vyšlo jako vítěz euro, které si vůči americkému dolaru připsalo 0,1 % (1,117 USD/EUR).

Nad 50bodovou hranicí se drží jen maďarský PMI

V regionu dnes budou zveřejněny pouze říjnové indikátory PMI v Polsku a Maďarsku. Ten polský zřejmě čeká mírná korekce směrem nahoru. Naopak maďarský index mírně poklesne. I tak ale, jako jediný v regionu, zůstává nad 50bodovou hranicí. Jinak je kalendář prázdný.

Koruna koketuje s úrovní 25,50 CZK/EUR

Kurz koruny se v pátek pohyboval v tříhaléřovém pásmu mezi 25,50-25,53 CZK/EUR. Koruna se krátce podívala i pod úroveň 25,50 CZK/EUR, dlouho se zde ale neohřála. Ve srovnání s předchozím dnem skončila beze změny. Z dat byl v pátek publikován říjnový vývoj PMI. Ten si nepatrně polepšil. I tak ale zůstává pod 50bodovou hranicí signalizující pokles aktivity v domácím průmyslu. Nízké úrovně indexu jsou stále způsobeny poklesem produkce a nových objednávek. Více jsme se tomuto tématu věnovali zde: http://bit.ly/335EDTb. Kromě indikátoru PMI byl v pátek zveřejněn výsledek hospodaření státního rozpočtu za říjen. Ten skončil v deficitu 19,6 mld. Kč. Oproti předchozímu měsíci se jednalo o zlepšení salda o 1,4 mld. Kč. Zároveň to byl ale nejhorší říjnový výsledek od roku 2015. Více informací o hospodaření státního rozpočtu naleznete zde: http://bit.ly/34rksQ9.

Ostatní regionální měny lehce posilovaly. Polský zlotý o 0,2 % na 4,254 PLN/EUR, maďarský forint na 328,2 HUF/EUR.