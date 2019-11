Rozbřesk: Co čekat tento týden od ČNB

Není jednoduché se rozhodovat, když máte u každého ucha jiného rádce a ten vám našeptává zcela protichůdné rady. V podobné situaci je nyní ČNB. Řeší problém, který se jmenuje duální ekonomika. Vše orientované ven začíná vypadat slabě - zejména na exportně orientovaný průmysl pomalu doléhají první známky rok trvající německé průmyslové recese. Na druhou stranu domácí trh práce se stále potýká s nedostatkem pracovníků a solidními inflačními tlaky - nezaměstnanost na historických minimech, počet neobsazených pracovních míst narůstá a tempo růstu mezd se drží nad sedmi procenty. Na jedné straně tedy chuť dělat vlastní měnovou politiku šitou na míru domácím podmínkám a potěšení z toho, že si na rozdíl od ECB ČNB podaří znormalizovat sazby. Na druhé straně strach z toho, že nás negativní vývoj v Německu dříve nebo později dožene. Co si z toho ČNB tento týden vezme?



Soudě podle dosavadních komentářů pravděpodobně na miskách vah lehce převáží obavy z vývoje venku a ČNB ponechá sazby beze změny. Hlavním argumentem bude nakonec i nová prognóza. Ta pravděpodobně přinese horší předpoklady ohledně zahraničního vývoje, které by se nakonec měly promítnout i do horšího odhadu českého růstu pro příští rok. Vyčkávání zní tedy logicky.



Na druhou stranu nelze nevidět, že v říjnu se globální scéna přece jen trochu zklidnila. Pravděpodobnost brexitu bez dohody viditelně poklesla, Čína a USA v obchodní válce načas složily zbraně a globální obchod druhý měsíc v řadě vykazuje známky stabilizace. Pokud by se to mělo tento týden propsat do lepšího výsledku německého průmyslu, mohlo by to začít vypadat i u našich největších obchodních partnerů vše o něco méně černě. Některé členy bankovní rady tak myšlenka na růst sazeb ještě nemusí jen tak opustit.



*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

České koruně se v posledním týdnu relativně líbila dobrá nálada na akciových trzích v kombinaci se ztrátami amerického dolaru. Tento týden by ČNB měla ponechat sazby beze změny, což ovšem nemusí koruně dvakrát ublížit, pokud si centrální bankéři ponechají otevřené dveře k růstu sazeb na některém z dalších zasedání (trh s tím v tuto chvíli nepočítá a naopak do roka sází na jeden pokles sazeb).



Zahraniční forex

Eurodolar nijak zásadně nereagoval na relativně dobrá data z amerického trhu práce, která spolu s komentářem z Fedu (Clarida) indikují, že by americká centrální banka opravdu na příštím zasedání (11. prosince) mohla ponechat úroky beze změny. Říjnový report překonal očekávání a navíc září bylo revidováno k lepšímu. Když k tomu přidáme, že tempo mezd v podstatě trefilo odhady, zpráva vyznívá pozitivně. Nových pracovních míst za říjen vzniklo 128 tisíc (konsensus 85 tis.) po 180 tisících za září (revize ze 136 tis.). Navíc musíme vzít v potaz, že kvůli stávce značně klesl počet oficiálně zaměstnaných v auto průmyslu (o 42 tis.) a vláda navíc zrušila 20 tisíc sezónních míst určených ke sčítání lidu. Bez těchto jednorázových záležitostí by tedy trh práce byl v ještě lepší kondici. Mzdy dál rostou 3% meziročním tempem, takže se další zpomalování nekoná.



Začátek týdne bude spíše o evropských událostech. Eurozóna zveřejní zpřesněné údaje za PMI (mírné zlepšení nelze vyloučit) a promluví i novopečená prezidentka ECB Lagardeová.



Ropa

Solidní data ze Spojených států v kombinaci s novou vlnou optimismu ohledně americko-čínské obchodní dohody v pátek pomohly ropě, jejíž cena se vyhoupla zpět nad 61 USD/barel. Dlouho očekávaná (předběžná) obchodní dohoda by dle prezidenta Trumpa mohla být podepsána ještě do konce tohoto roku, což by z pohledu ropného trhu mohlo alespoň částečně uvolnit napětí na poptávkové straně.



Hlavní zprávou víkendu byl oficiálně oznámený záměr na veřejné listování (IPO) ropného giganta a nejziskovější společnosti na světě Saudi Aramca. K tomu by mělo dojít na nejprve na lokální saúdské burze (cca 1-2 % akcií), nicméně detailnější informace k přesnému termínu ani rozsahu možného největšího IPO v historii zatím nejsou známy. Částečná privatizace Saudi Aramca, jehož hodnota je odhadována mezi 1,5-2,0 biliony dolarů, je součástí reformní agendy prince bin Salmana s cílem diverzifikovat saúdskou ekonomiku.



Ropnému kalendáři budou v tomto týdnu dominovat fundamentální statistiky. V úterý a ve středu to bude stav zásob z dílny API, respektive EIA, v pátek pak aktivita amerických producentů, která sice v posledním týdnu zastavila propad, i tak ale zůstává na třicetiměsíčních minimech.