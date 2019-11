Nejziskovější firma světa Saudi Aramco jde na burzu. Akcie ostatních firem padají

Saúdskoarabský ropný podnik Saudi Aramco hodlá ještě do konce letošního roku vstoupit na rijádskou burzu. Korunní princ pouštního království Muhammad bin Salmán sní o tom, že by upsání akcií na burze mohlo podnik, který těží desetinu veškeré světové ropy, ohodnotit až na dva biliony dolarů. To by znamenalo, že firma je zhruba osmkrát hodnotnější než všechno to, co se letos vyprodukuje na území České republiky, tedy než hrubý domácí produkt Česka.

Hlavní index rijádské burzy dnes klesá i o více než dvě procenta. Investoři se totiž v Rijádu, kde se v neděli běžně obchoduje, zbavují akcií jiných firem, aby se mohli připravit právě na nákup akcií Saudi Aramka. Ropný podnik totiž nedávno svůj úmysl vstoupit na burzu odložil, leč nyní investoři sází na to, že své akcie už opravdu upíše.

Loňský čistý zisk podniku činí 111 miliard dolarů. To je takřka dvojnásobek zisku společnosti Apple, která je nyní nejziskovější burzovně obchodovanou firmou světa. Saudi Aramco je ovšem ziskovější nejen než Apple. Je také ziskovější než pětice největších ropných skupin světa dohromady, tedy než ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP, Total a Chveron. Letos sice bude výsledek Saudi Aramka zřejmě slabší, neboť v pololetí vykázal podnik čistý zisk necelých 47 miliard dolarů, avšak pokles se týká i dalších ropných společností, neboť jej způsobuje propad cen ropy na světovém trhu, který se týká všech. V případě Saudi Aramka je ovšem navíc třeba započítat negativní dopad výpadku v dodávkách ropy po zářijových útocích jemenských povstalců, připisovaný ovšem zejména Íránu. Útok zasáhl největší světová zařízení na zpracování ropy, Saudi Aramku se však podařilo dodávky poměrně rychle obnovit, zhruba během dvou týdnů.

I kvůli propadu cen ropy ale ohodnocení ropného podniku bude zřejmě výrazně níže, než nač pomýšlí korunní princ. Odhady se nejčastěji pohybují v rozmezí od 1,1 do 1,5 bilionu dolarů. Otevřené zatím zůstává, jak velký podíl podniku nakonec na burzu půjde. Spekuluje se, že to budou nejvýše dvě procenta. Pokud by se na burze prodaly akcie odpovídající dvěma procentům hodnoty podniku, odpovídá-li tato hodnota uvedenému 1,5 bilionu, získala by saúdskoarabská královská rodina, jež Saúdské Arábii vládne a podnik ovládá, úpisem zhruba 30 miliard dolarů, neboli necelých 700 miliard korun, tedy zhruba polovinu ročního státního rozpočtu ČR.

Pokud by se podniku podařilo získat právě zhruba 30 miliard dolarů, jednalo by se o největší primární úpis akcií historie. Dosud je největším úpisem vstup na burzu společnosti Alibaba v roce 2014. Čínská technologická společnost tehdy od investorů získala 25 miliard dolarů, což v dnešních cenách odpovídá 26 miliardám. Za zmínku také stojí vstup na burzu japonského mobilního operátora NTT DoCoMo v roce 1998. Před jednadvaceti lety sice tímto úpisem firma získala „jen“ lehce přes 18 miliard dolarů, což však v dnešních cenách odpovídá 28 miliardám. Primární emise Saudi Aramka by tedy i tak byla větší.

