ZAR roste v reakci na rozhodnutí agentury Moody’s

Shrnutí:

Moody’s ponechala rating na jihoafrické bondy beze změny

Výhled byl ale změněn na negativní a šance na snížení ratingu stále existují

Jihoafrická měna zahájila týden růstem

Jižní Afrika si dokázala udržet svůj investment-grade rating poté, co agentura Moody’s rozhodla o jeho ponechání beze změny. Agentura tak stále přiděluje jihoafrickým dluhopisům rating Baa3, i když rozhodla o snížení výhledu na "negativní", což naznačuje, že šance na změnu ratingu směrem dolů v horizontu 18 měsíců stále existuje. Agentura v doprovodném komentáři uvedla, že klíčovým faktorem pro její další rozhodování bude schopnost vlády doručit dostatečně věrohodný plán na udržení fiskální stability v rozpočtu na rok 2020. Připomeňme, že jihoafrická vláda snížila letošní výhled pro ekonomický růst na 0,5 %. Vládní dluh by se přitom měl zvýšit do roku 2023 na úrovně přesahující 70 % HDP. Obchodníci na FX rozhodnutí agentury uvítali a ZAR dnes přidává na páru s dolarem 1,6 %.

USDZAR roste v reakci na ponechání ratingu beze změny. Zdroj: xStation5