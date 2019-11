S JÍZDENKOU PID AŽ DO RAKOVNÍKA!

Již za 6 týdnů se do systému Pražské integrované dopravy zapojí i autobusové linky z Prahy do Rakovníka. Můžete si vybrat mezi rychlíkovými linkami 304, 305 a 404 po dálnici D6 nebo zastávkovou linkou 365 po staré karlovarské silnici. Autobusy do Rakovníka budou odjíždět od stanice metra B Zličín i od metra A Nemocnice Motol. Přestoupit na ně bude možné také z tramvají v Motole, na Vypichu nebo na Bílé Hoře. Plnohodnotně se do systému PID zapojí také Unhošť, Stochov či Nové Strašecí.